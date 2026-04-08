유튜브 통해 한국사 강의 콘텐츠 공개

연예인 최초 한능검 100점 받기도

한국사 강사로 변신한 방송인 서경석. 유튜브 '그래서경석' AD 원본보기 아이콘

방송인 서경석이 한국사 강사로 활동 중인 근황이 전해져 화제다. 서경석의 강의를 수강한 학생들이 좋은 강의와 암기법 덕분에 좋은 성적을 받았다고 후기를 전하면서 큰 호응을 얻고 있다.

최근 서경석은 유튜브 채널 '그래서경석'을 통해 한국사 강의 콘텐츠를 공개하고 있다. 한국사능력검정시험을 준비하는 수험생들에게 역사를 쉽게 풀어서 설명하고 있다. 특히 최근에는 단종과 세조, 계유정난 등을 설명하기 위해 영화 '왕과 사는 남자'를 언급하면서 좋은 반응을 얻기도 했다.

이러한 강의 방식 덕분에 서경석의 강의 콘텐츠에 호평 댓글이 다수를 이룬다. 누리꾼들은 "덕분에 한국사 시험 1개 틀려 1급을 받았다", "계속 떨어지던 시험에서 1급 점수를 받았다. 가르쳐주신 암기법이 언제까지 기억날지 신기할 지경이다", "귀에 쏙쏙 들어오게 설명을 잘한다. 이번에 강의 듣고 1급을 따고 한국사에 관심이 생겼다" 등 후기를 전했다.

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한편, 서경석은 1993년 MBC 공채 4기 코미디언으로 데뷔해 예능에서 활약했다. 지난 2020년에는 공인중개사 시험에 합격해 화제를 모으기도 했으며, 연예인 최초로 한국사능력검정시험 100점을 받고, 현재 한국사 강사로 활동하고 있다.

박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr



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