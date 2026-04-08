언론 인터뷰 통해 뒤늦게 입장 밝혀

연락처 몰라 사과 늦어졌다고 해명

"책임 회피 않겠다…다만 싸움 피하려 노력"

고(故) 김창민 감독 상해치사 사건 피의자 30대 이 모 씨가 언론을 통해 처음으로 입장을 밝히며 "김 감독과 유가족에게 죽을죄를 지은 것을 안다"고 사과했다.

고(故) 김창민 감독. 한국장기조직기증원 AD 원본보기 아이콘

8일 뉴시스는 이씨가 전날 기자와의 인터뷰에서 이같이 사과의 뜻을 전했다고 보도했다. 이씨는 "김 감독님 유가족의 연락처를 몰라 수사기관에 수차례 사과와 합의를 하고 싶다는 의사를 전달했으나 답을 받지 못했다"고 사과가 늦어진 이유를 설명했다.

이어 "이는 제 신문조서에도 기록이 남아 있을 것"이라며 "계속 만나 뵙고 사과를 드리고 싶었으나, 연락처를 알 수 있는 방법이 없었다"고 말했다.

이씨는 "결국 언론을 통해서 먼저 사과를 드리게 된 점도 거듭 죄송하다"며 "기회를 주신다면 찾아뵙고 사죄드리겠다"고 했다.

또 "어떤 말로 사죄를 하더라도 유가족에게 위로가 되지는 않겠지만, 죽을죄를 지었다는 것도 알고 이번 일에 대한 책임을 회피할 생각도 없다"고 밝혔다. 그러면서도 "다만 김 감독님을 해할 의도도 없었고, 싸움을 일으키지 않기 위해 정말 많이 노력했다는 것만은 말씀드리고 싶다"고 주장했다.

사건 당일 상황에 대해서는 "상당히 많은 부분이 잘못 알려져 있지만, 아버지와 아들을 잃은 유가족의 아픔에 공감하고 죄스러운 마음이 커 지금 거론하는 것이 적절하지 않은 것 같다"며 말을 아꼈다. 그러면서 "그날 있었던 일에 대해서는 검찰 조사와 재판 과정에서 자세한 부분이 확인될 것"이라고 했다.

끝으로 이씨는 "현재 김 감독님과 유가족분들을 포함해 너무 많은 분들이 이번 일로 피해를 보고, 관계가 없는 사람들까지 피해가 확산하는 상황인 것을 안다"며 "국민 여러분들이 이번 사건에 대해 분노하시는 점도 충분히 공감하지만, 검찰 조사도 성실하고 정직하게 임할 것을 약속드리니 결과가 나올 때까지 잠시만 기다려주시길 부탁드린다"고 요청했다.

고(故) 김창민 감독이 집단 폭행 당하는 모습. JTBC 캡처 원본보기 아이콘

앞서 고 김창민 감독은 지난해 10월 경기 구리시의 한 식당에서 발달장애 아들과 식사를 하다 소음 문제로 옆 테이블 손님과 시비가 붙어 집단 폭행을 당했다. 이후 병원으로 옮겨졌으나 끝내 뇌사 상태에 빠졌고, 장기 기증으로 네 명을 살린 뒤 세상을 떠났다.

가해자의 일행은 6명으로 알려졌지만, 경찰은 이 중 1명만을 가해자로 특정했다. 이후 검찰이 보완 수사를 요구하며 반려하자 공범을 추가해 2명에게 구속영장을 다시 신청했다. 하지만 법원은 '증거인멸 우려가 없다'는 등의 이유로 영장을 기각했고, 피의자 2명은 불구속 상태로 검찰에 송치됐다.

유족 측은 경찰의 초동대응부터 피의자 수사까지 모든 과정이 부실했다며 문제를 제기하고 있다.

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사건이 논란이 되자 검찰은 전담 수사팀을 꾸려 사실상 재수사에 착수했다.

김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr



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