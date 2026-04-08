짧은 감찰 시간·결제 경위 의문 제기

더불어민주당 전북특별자치도지사 경선 후보인 안호영 의원이 8일 전북도의회에서 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

안호영 의원이 더불어민주당 전북지사 경선 과정에서 불거진 이원택 의원의 '식사비 대납 의혹'과 관련해 재감찰과 경선 중단을 요구했다.

안 의원은 8일 기자회견문을 통해 당 최고위원회가 해당 의혹에 대해 '무혐의' 판단을 내리고 경선을 그대로 진행하기로 한 데 대해 문제를 제기했다.

안 의원은 "제3자가 후보를 위해 비용을 부담하는 행위는 공직선거법상 금지돼 있다"며 "김슬지 도의원의 비용 결제가 이원택 의원의 당선을 돕기 위한 것인지가 핵심"이라고 짚었다. 안 의원은 이어 "정확한 진상 규명을 위한 재감찰과 함께 경선 절차를 즉각 중단해야 한다"고 했다.

이원택 의원의 의혹은 지난 7일 낮 지역 언론 보도로 처음 제기됐다. 이후 같은 날 오후 4시 30분께 민주당 정청래 당대표의 긴급 윤리감찰 지시가 이뤄졌고, 곧바로 감찰이 진행됐다. 당 감찰단은 '현재 혐의없음'이라는 결론을 최고위에 보고했고, 최고위는 이를 토대로 경선을 계속 진행하기로 결정했다. 이원택 의원에 대해서는 향후 문제가 드러날 경우 조치하겠다는 입장을 밝혔고, 김슬지 도의원에 대해서는 추가 감찰을 진행하기로 했다.

안 의원은 이를 두고 책임을 일부에 전가하는 '꼬리자르기식' 대응이라고 비판했다. 감찰이 완료된 이후 경선을 진행해야 한다는 내부 의견이 있었음에도 이를 반영하지 않은 점도 문제로 지적했다.

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한편 현재 이원택 의원은 공직선거법 위반 의혹으로 전북도선거관리위원회와 경찰에 고발된 상태다. 향후 수사 결과에 따라 후보 선출 이후 혼란이 발생할 가능성도 있다는 우려가 나온다.

호남취재본부 노정훈 hun7334@asiae.co.kr



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