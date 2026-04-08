왕이 중국 외교부장이 오는 9일부터 10일까지 북한을 방문한다.

지난 2018년 5월 북한 평양을 방문해 김정은 국무위원장을 만난 왕이 중국 외교부장(오른쪽). 중국 외교부 AD 원본보기 아이콘

조선중앙통신은 8일 "조선민주주의인민공화국 외무성의 초청에 따라 중국공산당 중앙위원회 정치국 위원이며 중화인민공화국 외교부장인 왕이 동지가 오는 9일부터 10일까지 방문한다"고 밝혔다. 왕 부장의 방북은 2019년 9월 이후 약 6년 7개월 만이다. 평양에서 최선희 외무상과 회담하고 김정은 국무위원장을 예방할 가능성이 크다.

이번 방문은 시진핑 중국 국가주석이 다음 달 도널드 트럼프 미국 대통령과 정상회담을 앞둔 시점에서 이뤄져 주목된다. 미중 정상회담을 앞두고 한반도 문제와 관련한 북중 간 사전 조율이 이뤄질 수 있다는 관측이 나온다.

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북중 관계는 지난해 9월 전승절 80주년 기념 열병식을 계기로 회복 흐름을 보이고 있다.

박호수 기자 lake@asiae.co.kr



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