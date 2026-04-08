정부정책 그룹차원 대응

에너지절감 패키지 마련

KB금융 KB금융 close 증권정보 105560 KOSPI 현재가 156,000 전일대비 9,300 등락률 +6.34% 거래량 1,252,002 전일가 146,700 2026.04.08 15:30 기준 관련기사 코스피, 외국인 매수에 상승 마감…코스닥은 하락 코스피, 기관 매수세에 1%대 상승 마감…코스닥은 하락 코스피 장초반 5%대 급등…5300 돌파 전 종목 시세 보기 그룹은 오는 10일부터 차량 2부제 자율 참여를 포함한 에너지 절감 조치를 확대 시행한다고 8일 밝혔다.

서울 여의도 KB금융그룹 본사 사옥 전경. KB금융 AD 원본보기 아이콘

KB금융은 앞서 지난달 25일부터 그룹 전 계열사 임직원 업무용차량과 직원 출퇴근 차량 대상 5부제를 실시한 바 있다. 이번 조치로 그룹 차원의 차량 운행을 최소화하고 대중교통 이용을 권장하는 등 임직원의 에너지 절약 참여를 유도할 방침이다.

아울러 시설 운영 측면에서도 에너지 사용 최소화를 위한 조치를 지난 3일부터 확대 운영 중이다. 일몰 후 기존 오후 11시까지 운영하던 본사 사옥 경관 및 간판 조명을 전면 소등하고, 회의실 및 복도 등 저이용 공간은 안전을 위한 최소 조도만 유지하고 있다.

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KB금융 관계자는 "글로벌 에너지 수급 위기에 대응해 차량 운영, 시설 관리 등을 아우르는 에너지 절감 패키지를 확대 중"이라며 "이번 조치를 계기로 에너지 사용 관리를 체계화하고 앞으로도 다양한 에너지 절감 방안을 모색해 단계적으로 실행할 계획"이라고 말했다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



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