25~26일·5월 1~3일 총 5일

야간까지 즐기는 도심 꽃터널

전주영화제 연계한 봄나들이

지난해 열린 전주 팔복동 이팝나무 철길 개방행사. 전주시 제공 AD 원본보기 아이콘

전주 팔복동 산업단지 내부를 가로지르는 철길은 봄철이 되면 하얀 이팝나무 꽃잎이 쏟아지며 독특한 풍경을 만든다. 회색 공장지대와 대비되는 '꽃 터널'이 형성되면서 숨겨진 명소로 주목받아 왔다.

전주 팔복동 철길이 이팝나무꽃이 만개하는 시기에 맞춰 시민과 관광객에게 한시적으로 개방된다. 도심 산업단지 한가운데 형성된 이색적인 꽃길을 직접 걸을 기회다.

전주시는 25~26일과 5월 1~3일, 총 5일 동안 팔복예술공장 일대에서 '2026 전주이팝나무 축제'를 연다고 8일 밝혔다.

올해로 3회째를 맞는 이번 행사는 한국철도공사 전북본부와 협력을 통해 평소 출입이 제한된 북전주선 구간을 개방하는 데 초점을 맞췄다. 개방 구간은 기린대로~신복로 630m, 기린대로~팔복로 670m 구간이다. 운영 시간은 오전 10시부터 오후 6시까지다.

팔복예술공장 인근 금학교~신복로 약 400m 구간은 밤 9시까지 개방돼 조명과 어우러진 이팝나무 풍경을 감상할 수 있다.

행사장에는 음식과 체험, 판매 부스 등 30여 개가 운영되고, 버스킹 공연도 이어진다. 공식 개막식은 5월 1일 오전 10시에 열린다.

축제 기간 팔복예술공장에서는 마르크 샤갈 특별전이 진행되고, 일정이 '제27회 전주국제영화제'와 겹치면서 전시와 영화 관람까지 함께 즐길 수 있는 환경이 조성된다.

축제는 지난 2024년과 지난해 두 차례에 걸쳐 약 10만 명이 찾으며 지역 대표 봄 행사로 자리 잡았다. 올해도 산업단지 입주 기업들이 공장 부지를 임시 주차장으로 제공한다. 철길 출입은 지정된 기간과 시간에만 허용되며, 이를 벗어날 경우 과태료가 부과된다.

AD

임숙희 전주시 경제산업국장은 "이번 축제는 어려운 경제 여건 속에서도 지역 기업과 지자체가 손잡고 지역경제에 활력을 불어넣는 상생형 축제의 본보기가 될 것"이라면서 "철저한 준비로 안전하고 내실 있는 봄 축제로 만들겠다"고 말했다.

호남취재본부 노정훈 hun7334@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>