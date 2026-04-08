국힘 경남도당, 지방선거 광역의원 단수공천·경선지역 발표
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국민의힘 제9회 전국동시지방선거 경남도당 공천관리위원회 회의가 열리고 있다. 국민의힘 경남도당 제공
국민의힘 제9회 전국동시지방선거 경남도당 공천관리위원회가 8일 광역의원 단수공천 및 경선지역을 확정했다.
도당 공관위는 지난 6일부터 7일까지 후보자 면접심사를 마치고 서류심사와 면접심사 결과를 통해 후보자의 도덕성, 정책 이해도, 직무수행 역량, 당 기여도 등을 종합적으로 검토해 지역 대표성과 본선 경쟁력을 중심으로 결정했다고 밝혔다.
단수공천 지역은 18개 선거구로 ▲창원4 박준 ▲창원6 이재두 ▲창원10 정쌍학 ▲창원11 진상락 ▲창원12 정희성 ▲진주1 정재욱 ▲통영1 강성중 ▲김해1 엄정 ▲김해2 서희봉 ▲김해4 류명열 ▲김해5 주봉한 ▲김해6 박병영 ▲김해7 이시영 ▲밀양1 장병국 ▲거제1 전형기 ▲거제2 전기풍 ▲거제3 양정연 ▲함안1 이관맹 예비후보가 확정됐다.
경선지역 중 2자 경선은 ▲창원2 박진현·백태현 ▲창원3 노치환·박해영 ▲창원8 강용범·김이근 ▲창원9 손성호·정규헌 ▲창원14 박동철·심정태 ▲창원15 김순택·이국천 ▲진주2 양해영·박성도 ▲통영2 김태규·김태종 ▲사천2 박정웅·최갑현 ▲거창1 박주언·성창헌 ▲하동 김구연·서민호 후보가 각 선거구에서 치른다.
3자 경선은 ▲창원16 김하용·김화영·이치우 ▲밀양2 조인종·민경우·이재율 ▲산청 권희성·박영순·신종철 후보, 4자 이상 경선은 ▲사천1 강석모·구정화·김규헌·신현근·이종범 ▲거창2 공재권·신동환·이재운·김석태 ▲함양 권대근·이용권·황태진·박희규·이춘덕 ▲합천 이필호·장진영·곽용안·이용균 후보가 치른다.
광역의원 경선은 선거인단 100% 방식으로 전자투표(Kevoting)와 자동응답(ARS)을 통해 진행되며 구체적인 경선 일정은 추후 결정될 예정이다.
도당 공관위는 이와 함께 이달 8일부터 9일까지 기초의원 면접을 시행한다.
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공관위는 "공정성과 객관성을 최우선으로 공천 심사를 진행해 지역주민 눈높이에 부합하는 경쟁력 있는 후보를 선발하는 데 중점을 뒀다"며 "경선 지역에 대해서는 책임당원 의사를 충분히 반영해 최종 후보를 선출하고, 본선에서 승리할 수 있는 기반을 마련하겠다"고 말했다.
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