"젊은 척·권위적 이미지 강해"

2030 남성의 63%, "영포티 부정적"

AI로 생성된 일러스트. 온라인 커뮤니티 캡처 AD 원본보기 아이콘

'영포티'라는 단어를 아는 20~30대 남성 10명 중 6명은 영포티에 대해 부정적으로 생각한다는 설문조사 결과가 나왔다. '영포티'는 영어 단어 'Young'과 'Forty'를 합성한 신조어로, 본래는 '젊은 감각을 유지하며 자기 관리에 적극적인 40대'를 긍정적으로 지칭하는 말이었으나 조롱의 의미로 변질돼 사용되고 있다.

8일 한국리서치는 이 같은 내용이 담긴 '영포티 현상에 대한 인식' 조사 결과를 발표했다. 조사는 지난 2월 6~9일 전국 성인 남녀 1000명을 대상으로 진행했으며, 영포티라는 말을 들어본 적 있다고 답한 850명 가운데 이 단어를 '부정적'으로 인식하는 비율은 50% 수준으로 집계됐다.

특히 부정적 평가가 2030 남성에게서 집중적으로 나왔다. 2030 남성의 63%가 영포티를 나쁘게 생각하고 있었으며, 60대와 70세 이상에서는 긍정적인 평가가 높게 나왔다.

영포티에서 떠오르는 이미지를 물었을 때는 '나이에 맞지 않게 젊은 척하는 40대'(49%·이하 복수응답)라는 답변이 가장 많았으며, 이어 '젊은 세대의 패션·취미·문화를 따라 하는 40대'(48%), '권위를 내세우는 40대'(41%) 순이었다.

반면 '기회를 선점한 기득권 40대' '젊은 세대의 정치 성향을 비난하는 40대'라고 답한 비율은 각각 14%에 불과했다.

연령대별로 가장 큰 차이를 보이는 것은 '젊은 이성에게 부적절하게 접근하는 40대'라는 항목이었다. 18~29세의 60%가 영포티라는 말에서 이 이미지를 떠올렸다. 한국리서치는 "(같은 답변을 했던) 30대(38%)까지 포함하면 20·30대는 영포티를 '부적절한, 혹은 위험한 관계를 맺으려는 40대'로 인식하는 경향이 뚜렷하다"고 분석했다.

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이동한 한국리서치 수석연구원은 "영포티에 대한 부정적 인식은 경제적 기득권 이미지보다 '젊은 척·권위·부적절한 접근' 같은 행동 이미지에 더 가깝게 나타났다"며 "특정 세대를 낙인찍기보다는 세대 간 가치관의 차이를 인정하는 접근이 필요하다"고 말했다.

박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr



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