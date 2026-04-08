국가산단 3·7·8공구 진흥지구로 추가

내부 연결 도로 기반 확충 접근성 제고

전북특별자치도가 새만금 개발을 앞당길 핵심 동력을 확보했다. 투자 유치 기반과 내부 인프라 구축이 동시에 진전되면서 사업 추진에 속도가 붙는 흐름이다.

전북특별자치도는 8일 제33차 새만금위원회 서면심의에서 제2호 투자진흥지구 지정계획안과 지역간 연결도로 건설사업 개발 기본계획안이 함께 의결됐다고 밝혔다.

이번 결정으로 새만금 국가산업단지 3·7·8공구는 제2호 투자진흥지구로 추가 지정된다. 이에 따라 산업단지 전반의 투자 기반이 확대되고, 기업의 입주 여건도 한층 개선될 전망이다. 제도적 지원 범위가 넓어지면서 기업 투자 결정에 긍정적 요인으로 작용할 가능성이 크다.

투자진흥지구 확대는 기존 구역을 넘어 후속 산업용지까지 지원 체계를 연결하는 데 의미가 있다. 산업단지 전반의 투자 흐름을 끊김 없이 이어가고, 대규모 투자 유치 환경을 안정적으로 조성하는 기반이 될 것으로 보인다.

같은 날 의결된 지역 간 연결도로 건설사업 개발기본계획도 주목된다. 해당 도로는 새만금 내부 주요 거점을 잇는 핵심 기반시설로, 복합개발용지와 관광·레저용지, 스마트 수변도시 등을 연결하는 역할을 맡는다. 내부 접근성을 높여 각종 개발사업 추진 속도를 끌어올리는 촉매로 작용할 것으로 예상된다.

두 안건이 동시에 통과되면서 산업 입지와 교통 인프라가 함께 강화되는 효과가 나타났다. 이는 단순한 개별 사업 승인 수준을 넘어 새만금의 투자 실행력과 내부 개발 기반을 동시에 끌어올렸다는 점에서 의미가 크다. 투자 유치와 개발이 맞물리는 구조가 형성되며 본격적인 사업 전개 시점도 앞당겨질 가능성이 제기된다.

전북자치도는 향후 투자진흥지구 지정 고시 이후 기업 유치 지원을 확대하고, 관계기관과의 협업 체계를 강화할 방침이다. 지역 간 연결도로 사업 역시 차질 없이 추진될 수 있도록 유관 기관과 공조도 이어간다.

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김미정 전북자치도 새만금해양수산국장은 "이번 의결이 투자 여건과 기반시설을 동시에 끌어올린 계기"라고 평가하며 "기업이 실제 투자와 성장을 이어갈 수 있는 환경 조성에 후속 조치를 집중하겠다"고 말했다.

호남취재본부 노정훈 hun7334@asiae.co.kr



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