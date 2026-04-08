보건복지부는 제12대 건강보험심사평가원 원장에 홍승권 서울대학교 보건대학원 겸임교수를 임명한다고 밝혔다. 임기는 오는 13일부터 2029년 4월12일까지 3년간이다.


신임 홍승권 건강보험심사평가원장

신임 홍승권 건강보험심사평가원장

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신임 홍 원장은 서울대병원 정보화실·의생명연구원, 가톨릭대학교 인천성모병원을 거쳐 록향의료재단 이사장을 역임한 바 있으며 현재 사단법인 한국일차보건의료학회 학회장으로 활동 중이다.

복지부는 "신임 원장이 의료분야의 전문성과 경험을 바탕으로 요양급여비용 심사, 요양급여 적정성 평가 등 심평원의 주요 업무를 차질 없이 수행하고, 지역·필수·공공의료 강화, 지속가능한 보건의료체계로 전환 등 정부의 주요 국정과제를 적극 지원해 국민 보건 향상에 크게 기여할 것으로 기대한다"고 밝혔다.

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이번 신임 원장 임명은 심평원 임원추천위원회의 추천과 복지부 장관의 제청을 거쳐 대통령의 재가를 받아 임명하는 절차로 진행됐다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr
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