해수부, HMM 등 해운기업과 부산이전 지원 방안 논의

'이전기업 지원 TF' 첫 회의

정부가 HMM 등 부산 이전을 추진 중인 해운기업에 대한 지원 방안 논의를 시작했다.

해양수산부는 8일 부산에서 HMM 등 해운기업의 부산 이전을 체계적으로 지원하기 위한 '이전기업 지원 협의체(TF)' 첫 회의를 개최했다고 밝혔다.

지난달 HMM은 본사 부산 이전과 관련해 해수부·부산시·한국해양진흥공사에 지원방안 마련을 건의했다. 이에 해수부는 '해운선사 이전협의회' 산하에 부산시와 해진공, HMM 등 선사가 함께 참여하는 '이전기업 지원 TF를 구성했다.

이번 회의에선 HMM의 건의사항에 대해 '부산해양수도 이전기관 지원에 관한 특별법' 등 관계 법령에 따른 국가·지방자치단체의 지원 범위와 방안 등이 중점적으로 논의됐다.

TF는 지속적인 협의를 통해 이전 해운기업 모두에 적용 가능한 공통 지원방안과 기업별 여건에 맞는 맞춤형 인센티브를 조속히 구체화할 계획이다.

김혜정 해양수산부 해운물류국장은 "동남권을 명실상부한 해양수도권으로 육성하기 위해서는 해운기업의 이전이 무엇보다 중요하다"며 "다양한 지원안을 도출해 이전 기업에 실질적으로 도움이 될 수 있도록 하겠다"고 말했다.

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한편 이전 추진과 관련해 노조 측 반발은 거세지고 있다. HMM 육상노동조합은 사측의 부산 이전 추진과 관련해 최원혁 대표이사를 부당노동행위로 고용노동부에 고소했다. 노조는 입장문에서 "노사는 본사 이전 문제에 대해 협상을 진행해왔지만, 최근 사측이 본사 소재지 이전을 위한 정관 변경 안건을 처리할 임시 주주총회 소집을 결의했다"며 "사측의 이러한 행위는 성실히 교섭에 임해야 할 의무를 저버리고 노조를 무력화하려는 명백한 부당노동행위"라고 주장했다.

세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr



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