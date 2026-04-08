안민석 경기도교육감 예비후보

경기도교육청시설관리공단(가칭) 신설 공약

"학교를 고품격 커뮤니티 시설로 업그레이드"

안민석 경기도교육감 예비후보가 '경기도교육청시설관리공단'을 설립한다고 8일 경기도의회 브리핑룸에서 발표했다. 이는 단순한 시설 관리 기관이 아닌, 도내 학교를 체계적으로 활용하는 기관이 될 것으로 기대를 모은다.

안민석 경기도교육감 예비후보가 '경기도교육청시설관리공단'을 설립한다고 8일 경기도의회 브리핑룸에서 발표하고 있다. 안민석 예비후보 제공 AD 원본보기 아이콘

경기도교육청시설관리공단은 도내 학교시설의 모든 관리권과 사고 책임을 수임한다. 현재 도내 상당수 학교는 시설 개방과 돌봄학교 운영 등으로 인해 시설 관리 책임과 안전사고에 대한 법적 부담을 안고 있다.

안민석 예비후보는 공단 설립을 통해 학교장과 교직원이 시설물 관리 책임에서 벗어나 학생과 교육활동에 집중하도록 돕기 위해 이같은 공약을 마련했다. 안 예비후보는 공약 실현을 위해 학교장의 면책권을 명확히 규정하는 조례를 제정하고, 국회와 협력하여 공단 설립이 가능하도록 상위법 개정을 추진할 방침이다.

경기도교육청시설관리공단은 단순히 시설 관리 역할에 그치는 것이 아니라, 학교시설을 도민 모두를 위한 '고품격 커뮤니티'로 재구성한다. 전문적인 스마트 관제 시스템과 전문 보안 인력을 통해 학생 동선과 주민 동선을 분리하여 안전을 확보한다는 것이다.

학교시설에 스포츠 활동, 스마트 돌봄, 주차 및 휴식이 가능한 환경을 조성하여 학생과 학부모는 물론 주민 누구나 내 집 앞 학교를 이용하여 삶의 질을 높일 수 있도록 할 예정이다.

이를 위해 우선 경기도의 다양한 지역 특성에 맞춘 '3대 시범 모델'을 도입, 시범운영할 계획이다. '신도시형'은 IT 기반 시스템으로 대규모 돌봄 수요와 스포츠 시설을 전문적으로 관리한다. '도시형'은 구도심의 고질적인 주차난을 해소하고 주민 커뮤니티 활성화하는 공간으로 활용한다. '농촌형'은 소규모 학교를 순회 관리하며 유휴 공간을 마을 기업과 주민 쉼터로 전환해 지역 소멸을 막는 데 일조한다.

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안민석 예비후보는 "저출산 시대에 학교는 학생들만의 공간을 넘어 지역 주민의 평생교육과 복지 거점이 되어야 한다"라며 "경기도 학교를 대한민국에서 가장 행복하고 활기찬 공동체로 만들겠다"고 강조했다.

수원=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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