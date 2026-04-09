민생물가 특별관리 관계장관 태스크포스

만 65세 이상 고객에 음성·문자 기본제공

청년·시니어 혜택도 자동 적용

최적요금제 고지 제도도 10월 시행

앞으로 휴대폰 이용자들은 가입한 요금제에서 제공하는 데이터를 모두 사용하더라도 추가 요금 없이 느린 속도로 데이터를 계속해서 이용할 수 있게 된다. 일반 이용자들은 2만원대에도 5G 요금제를 선택할 수 있고, 만 65세 이상 어르신들은 음성과 문자를 더 많이 이용할 수 있다.

과학기술정보통신부는 9일 민생물가 특별관리 관계장관 태스크포스(TF)에서 이 같은 내용을 담은 이동통신 3사 요금제 개편 방향을 발표했다고 밝혔다.

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과기정통부는 데이터 중심의 기본통신권 보장 일환으로 지난해부터 통신 3사와 요금제 개편 관련 협의를 진행해왔는데, 이번 개편안은 상반기 중 적용될 예정이다.

먼저, 통신3사의 모든 LTE·5G 데이터 요금제에는 별도의 추가 요금 없이 데이터 안심옵션(QoS)이 포함된다. 요금제별 제공되는 데이터를 모두 소진한 뒤에도 약 400kbps의 속도로 데이터를 무제한으로 이용할 수 있는 옵션이다. 400kbps는 기본적인 메신저 이용이나 웹서핑, 지도 검색 등이 가능한 수준의 속도다. 기존에는 QoS 미적용 요금제 이용자는 매월 5500원 수준의 추가 요금을 낸 뒤 이용할 수 있었다. QoS 없이는 기본 제공 데이터 소진 시 데이터 이용이 차단되거나 사용량에 따른 추가 요금이 부과됐다.

과기정통부는 이번 조치로 약 717만명의 이동통신 가입자가 혜택을 보고 연간 3221억원 수준의 통신비 절감 혜택이 기대된다고 추산했다.

다만 QoS 기본 제공은 알뜰폰(MVNO) 이용자들에게는 적용되지 않는다. 홍사찬 과기정통부 통신정책기획과장은 "알뜰폰에도 QoS적용을 위해 사업자들과 협의해나갈 예정"이라고 설명했다.

만 65세 이상 어르신 혜택 ↑

아울러 만 65세 이상 어르신에게는 음성과 문자 제공량을 확대한다. 우선 새로 개편되는 요금제에서는 어르신에게 음성과 문자를 기본(무제한) 제공한다. 음성·문자 제공량에 제한이 있는 개편 전 요금제에 가입한 어르신들에게도 음성과 문자를 추가 제공한다. 과기정통부는 140만여명의 어르신 이용자들이 매년 약 590억원의 통신비 절감 혜택을 볼 수 있을 것으로 기대했다.

LTE와 5G로 나뉘어 있던 요금제도 통합해 간소화한다. LTE와 5G 요금제 통합으로 통신 3사 합산 250개 요금제가 절반 이하로 간소화되고, 2만원대 5G 요금제가 출시된다. 이통 3사의 기존 5G 요금제 가운데 가장 저렴한 요금제는 3만원 후반대였다.

아울러 청년과 시니어 등 특정 고객에게 제공되는 요금제 혜택도 별도 신청 없이 곧바로 누릴 수 있게 된다. 기존에는 청년·시니어 전용 요금제에 이용자가 직접 가입해야 했지만, 앞으로는 일반 요금제에 가입하더라도 이용자의 연령에 따른 추가 데이터 등 혜택이 자동 적용된다.

오는 10월 시행을 앞둔 최적요금제 고지 제도를 통해서도 이용자가 자신에게 적합한 요금제를 선택할 수 있도록 지원한다. 최적요금제 고지 제도는 통신사가 이용자의 데이터 이용 패턴 등을 고려해 최적의 요금제를 주기적으로 안내하도록 하는 제도다.

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배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 "통신 3사의 요금제 개편을 통해 기본통신권이 보장되는 이동통신 생태계를 조성해 나갈 것"이라며 "빠른 시일 내에 국민이 요금제 개편에 따른 편익을 체감할 수 있도록 통신 3사와 요금제 개편 절차를 차질 없이 진행해 상반기 중 마무리하겠다"고 밝혔다.

이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



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