그늘막부터 간편식, 주류 등 할인 혜택

캠핑·아웃도어 브랜드 '시티 피크닉'도 첫선

이마트가 오는 15일까지 7일간 인기 캠핑용품과 먹거리를 최대 50% 할인하는 '봄 나들이 캠크닉(캠핑+피크닉) 특가전'을 진행한다고 9일 밝혔다.

이마트는 이번 행사 기간에 맞춰 캠핑·아웃도어 브랜드 '시티 피크닉(City Picnic)'을 새롭게 선보이고, 신세계포인트 적립 시 전 품목 20% 할인 혜택을 제공한다. '시티 피크닉'은 도심 근교나 공원 등 일상 속에서 가벼운 야외활동을 즐기는 트랜드를 반영해 론칭한 브랜드다. 비비드한 컬러의 감각적인 디자인과 합리적인 가격을 앞세워 캠크닉에 어울리는 가볍고 실용적인 14종 상품으로 구성했다.

캠핑·아웃도어 브랜드 ‘시티 피크닉(City Picnic)’ 상품컷. 이마트 AD 원본보기 아이콘

대표 상품으로 접이식 구조로 휴대성을 높인 '시티피크닉 테이블'은 7920원에 선보이고, 넉넉한 수납공간에 4륜 바퀴로 내구성을 더한 '시티피크닉 폴딩카트'는 3만1920원에 판매한다. '시티피크닉 미니쿨러(6L)'는 7984원, '시티피크닉 폴딩박스'는 3984원에 만나볼 수 있다.

봄 나들이철 필수 아이템인 캠핑용품부터 인기 먹거리도 최대 50% 할인가에 준비했다.

먼저, 그늘막, 캠핑체어 등 인기 캠핑용품은 행사카드 전액 결제 시 30% 할인 판매한다. 캠핑 요리에 어울리는 신선식품도 최대 반값 할인한다. 맥주부터 와인, 위스키까지 주류 행사도 다양하다. 특히, 이마트 앱(APP) 기반 주류 스마트 오더 '와인그랩'을 통해서 '돈훌리오(375㎖)', '패트론(750㎖)' 등 데킬라 전 품목을 최대 40% 할인하고, '언디바이디드 피노누아(750㎖)' 와인 등도 특가에 선보인다.

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서영주 이마트 바이어는 "본격적인 봄 나들이 시즌을 맞아 캠핑, 피크닉 등 다양한 야외활동을 준비하는 고객들을 위한 특가 행사를 마련했다"며 "가볍게 즐길 수 있는 캠크닉 용품부터 신선한 먹거리까지 폭넓게 준비한 만큼, 많은 고객이 합리적인 가격으로 봄 나들이를 준비할 수 있기를 기대한다"고 말했다.

한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



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