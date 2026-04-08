경찰, 조만간 7차 소환 방침

'공천헌금 수수' 등 13개 의혹을 받는 김병기 무소속 의원이 6차 경찰 소환조사를 마치고 귀가하며 '무죄'를 자신했다. 경찰은 김 의원의 '병원 진료 특혜' 의혹을 규명하려 지역구 병원에 대해서도 강제수사에 나선 것으로 확인됐다.

뇌물수수 의혹 등을 받는 김병기 무소속 의원이 8일 서울 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대에 조사를 받기 위해 출석하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

서울경찰청 공공범죄수사대는 8일 오전 9시부터 정치자금법 위반 및 직권남용 등 혐의 피의자 신분으로 김 의원을 불러 조사했다.

김 의원은 5시간30분만인 오후 2시30분께 시경 마포종합청사를 나서면서 '허리 통증으로 장시간 조사가 어려웠던 것인지' 묻는 말에 "조사받을 것을 다 받고 나온 것"이라고 답했다. '경찰이 여러 차례 부르는 것에 대한 입장'을 묻자 "좀 많이 부른다"고 했고, 차에 오르기 직전 "무죄 입증을 자신한다"고 언급하기도 했다.

경찰은 김 의원에 대한 1~2차 소환조사는 14시간 넘게 고강도로 진행한 반면, 지난달 11일 3차 조사부턴 김 의원이 허리디스크 등 건강상 이유를 들어 4~6시간가량 조사하고 귀가하길 반복하고 있다.

앞서 경찰은 김 의원 가족들에게 진료 특혜를 제공했다는 의혹을 받는 서울 동작구 보라매병원을 지난 6일 압수수색했다. 진료기록을 확보해 특혜 의혹에 대한 사실관계를 확인 중인 것으로 전해졌다.

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경찰은 조만간 김 의원을 추가 소환할 전망이다.

오지은 기자 joy@asiae.co.kr



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