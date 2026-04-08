대구 달성군이 고금리·고물가·고환율 등 이른바 '3고(高)' 위기로 벼랑끝에 몰린 소상공인을 위해 대구시 기초지자체 중 처음으로 카드 수수료 지원사업에 나선다. 영세 상인들의 실질적인 경영 부담을 덜어주겠다는 취지다.

달성군은 관내 연 매출 1억원 이하 소상공인을 대상으로 카드 매출액의 0.4%에 해당하는 수수료 전액을 지원한다고 8일 밝혔다. 업체당 최대 지원금은 40만원이다.

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지원 대상은 공고일 기준 대표자의 주민등록 주소가 달성군에 있고, 2025년 1월 1일부터 현재까지 군 관내에서 영업중인 소상공인이다. 다만 사업 취지를 고려해 유흥·단란주점 등 향락업종과 도박 및 성인용품 판매점 등은 지원 대상에서 제외된다.

이번 사업은 소상공인의 고정비인 카드 수수료를 지자체가 직접 분담해 경영 부담을 근본적으로 덜어주는 '체감형 민생 대책'이라는 분석이다. 특히 대구 지역 최초 시행이라는 상징성이 있어 타 지자체로의 확산 여부도 주목된다.

신청은 대표자 주민등록 주소 소재지 또는 사업장 소재지 읍·면 행정복지센터에서 할 수 있으며, 세부 사항은 달성군청 홈페이지 공고문을 통해 확인 가능하다.

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최재훈 달성군수는 "고금리와 고물가, 고환율의 삼중고 속에서 생존을 걱정해야 할 영세 소상공인들의 고통을 깊이 공감한다"며 "앞으로도 현장 중심의 실질적인 정책을 지속 발굴하며, 지역 경제가 자생력을 회복하고 선순환 구조로 나아갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



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