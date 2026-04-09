오는 10일부터 19일까지

나이키·노스페이스 등 20여 개 브랜드 참여

신세계백화점이 오는 10일부터 19일까지 전 점포에서 '스포츠 아웃도어 위크'를 연다고 9일 밝혔다.

이번 행사는 나이키·노스페이스 등 20여 개 대표 브랜드가 참여한다. 최근 인기를 끌고 있는 러닝·트레킹 용품을 앞세워 봄맞이 쇼핑에 나선 고객들을 공략한다.

특히 이번 행사 동안 신세계백화점에서 아웃도어 상품을 구매한 고객에게는 특별한 선물이 준비돼 있다.

신세계백화점 '스포츠 아웃도어 위크'. 신세계백화점 AD 원본보기 아이콘

먼저 북유럽 대표 아웃도어 브랜드피엘라벤의 제품을 구매한 고객은 '피엘라벤 클래식'과 '피엘라벤 폭스 트레킹' 대회 참여권을 받을 수 있다. 피엘라벤 클래식은 오는 10월 제주도에서 열리는 글로벌 트레킹 행사로, 한라산과 제주올레길 등 58㎞를 걷는 2박3일간의 여정이다. 한국을 포함 전세계 7개국에서 펼쳐지며 초보자부터 숙련 트레커까지 누구나 도전할 수 있어 전세계 아웃도어 마니아들의 '버킷리스트'로 꼽힌다.

지난 3월 예약 사이트 오픈 5분 만에 전체 일정이 매진될 정도로 인기를 끌었다. 신세계백화점은 피엘라벤과 협업해 매진된 행사의 참여권 12석을 단독으로 추가 증정한다. 5월 강원도 정선에서 1박 2일로 펼쳐지는 피엘라벤 폭스 트레킹 대회 참여권도 17석을 추가로 확보해 고객들에게 제공한다.

또한 내셔널 지오그래픽 어패럴에서도 5월에 열리는 브랜드 트레킹 행사 참여권 20석을 신세계 고객들에게 선사한다. 참여권은 10일~19일까지 신세계백화점 공식 앱에서 이벤트에 응모하고, 피엘라벤과 내셔널 지오그래픽 어패럴 매장서 일정 금액 이상 구매한 고객에 한해 추첨이 진행된다.

온라인 이커머스 채널 비욘드신세계에서도 행사 기간에 맞춰 장바구니 15% 할인 쿠폰을 다운받을 수 있다. 또한 비욘드신세계 구매하면 VIP 실적으로 금액의 100%를 인정해 오프라인 못지않은 혜택을 누릴 수 있다.

또 스포츠·아웃도어 단일 브랜드에서 신세계 제휴카드로 30만원 이상 결제 시 사용할 수 있는 2만원 할인 쿠폰도 증정한다. 명품·패션·잡화 단일 매장에서 200만 원 이상 결제 시에는 최대 7% 신세계 리워드를 적립해주는?사은 행사도 준비했다.

특히 4월을 맞아 점포별 브랜드 오픈 소식도 빼놓을 수 없다. 신세계 사우스시티는 스포츠 브랜드 대규모 개편을 단행했다. 4층으로 아디다스 메가스토어가 이동해 확장 오픈하고, 8층에는 아크테릭스·푸마·배럴·시에라 디자인이 새롭게 문을 열어 스포츠&아웃도어 전문관으로서 고객들을 맞이한다.

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선현우 신세계백화점 패션 담당은 "신세계백화점은 스포츠 아웃도어 위크를 통해 풍성한 쇼핑 혜택과 함께 브랜드 트레킹 행사에서 자연을 걷는 새로운 경험의 기회도 선사한다"며 "앞으로도 단순한 쇼핑을 넘어 오직 신세계만의 차별화된 경험을 선보이기 위해 노력할 것"이라고 말했다.

한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



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