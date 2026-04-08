9일 새벽부터 모레 오전까지 비 내려

남해안과 지리산 부근 호우 예비특보

9일 광주와 전남 지역은 강한 바람을 동반한 폭우가 내릴 것으로 예보됐다. 사진은 지난 6일 광주 북구 양산호수공원에서 시민들이 내리는 비에 우산을 쓰고 산책하고 있는 모습. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

내일(9일) 새벽부터 광주와 전남 전 지역에 강한 바람을 동반한 많은 비가 내릴 것으로 예보돼 시설물 관리와 안전사고에 각별한 주의가 요구된다.

8일 광주지방기상청에 따르면 9일 오전부터 10일 오전까지 광주와 전남 지역에 50~100mm의 비가 내리겠다. 특히 전남 남해안과 지리산 부근 등 지형적 영향을 받는 곳은 120mm 이상의 폭우가 쏟아질 것으로 보인다.

비와 함께 바람도 매우 강하게 불 전망이다. 9일 오전부터 해남, 무안, 목포 등 서해안을 시작으로 오후에는 고흥, 여수, 순천 등 전남 전 해안 지역에 강풍 예비특보가 발효될 예정이다. 해안가에서는 순간풍속 초속 20m 이상, 산지에서는 초속 25m 이상의 돌풍이 부는 곳이 있겠다.

기상 악화로 인해 바닷길 상황도 좋지 않다. 9일 오전 서해남부 모든 해상을 시작으로 오후에는 남해서부 모든 해상에 풍랑 예비특보가 내려지겠으며, 물결이 매우 높게 일어 항해나 조업하는 선박은 주의가 필요하다.

내일 아침 최저기온은 8~11도로 평년보다 조금 높겠고, 낮 최고기온은 16~18도로 평년과 비슷하겠다. 하지만 비바람의 영향으로 체감온도는 이보다 낮아 쌀쌀하게 느껴질 수 있다.

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광주지방기상청 관계자는 "전남 해안과 지리산을 중심으로 강한 비가 내리고 해안가에는 매우 강한 바람이 불겠으니 선박 및 시설물 피해가 없도록 사전에 철저히 대비해달라"고 당부했다.

호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr



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