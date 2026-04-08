강원랜드(대표이사직무대행 남한규)가 국가적인 에너지 위기 극복에 동참하기 위해 차량 5부제 시행에 이어 8일부터 차량 2부제를 시행한다. 이와 함께 고객 참여형 친환경 캠페인도 4월 한 달간 진행된다.

8일 강원랜드 차량 2부제 시행. 강원랜드 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 4월 캠페인은 지난 3월 진행한 에너지 위기 극복 캠페인의 연장선으로, 고객과 함께 국가 에너지 위기를 극복하고, 친환경 실천 문화를 확산하는데 초점을 맞췄다. 3월 캠페인에서는 차량 5부제 시행, 직원 유연근무제시행, 일상 속 에너지 절약 등을 통해 실질적인 에너지 절약 효과를 거둔 바 있다.

고객 대상 캠페인은 대중교통 이용과 친환경 제품 사용을 장려하는 내용으로 구성됐다. 대중교통 이용 고객에게는 식사 20% 할인 혜택과 함께 그랜드호텔에서 숙박할 경우 리유저블 백을 현장에서 제공한다.

또한 연박 고객이 객실 청소를 하루건너 뛰는 것에 동의하면 대용량 어메니티도 증정한다. 음료 구매 시에도 텀블러 활용 고객에는 20% 할인이 제공된다. 대중교통 이용 증빙은 리조트 방문을 위해 이용한 대중교통 티켓이나 영수증을 제시해야 하며, 주류제품은 할인에서 제외된다.

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이와 함께 강원랜드는 4월부터는 더욱 강화된 에너지 절약에 나선다. 8일부터 직원 차량 2부제 운영을 실시하는 한편, 단지 내 전광판 사용 시간 조정, 냉난방 효율화 및 자동 온도 설정, 재생에너지 활용 확대 등 다양한 실천 방안을 도입하며 국가 에너지 위기 극복에 적극 동참하고 있다.

정선=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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