"목포 변화·정치개혁 신호탄"

조국혁신당으로 입당한 박홍률 전 목포시장. AD 원본보기 아이콘

박홍률 목포시장 예비후보가 조국혁신당에 입당하며 6·3 목포시장 선거전에 본격 뛰어들었다.

박 예비후보는 지난 7일 조국혁신당 중앙당사를 방문해 당직자들과 면담을 갖고 입당 절차를 마무리했다. 박 예비후보는 입당 배경에 대해 "검찰 개혁과 법 왜곡죄 신설 등 조국혁신당이 제시한 혁신 과제에 깊이 공감했다"며 "짧지만, 밀도 있는 논의를 거쳐 신속하게 결단을 내렸다"고 밝혔다.

박 예비후보는 더불어민주당 경선에서 승리한 강성휘 예비후보에게 축하의 뜻을 전하며 공명선거를 공식 제안했다. 그는 ▲흑색선전 중단과 정책 중심 경쟁 ▲선거법 준수 기반의 공정 선거 ▲분열된 민심을 통합하는 선거를 제시하며 "네거티브 중심의 선거는 지역사회를 분열시키고 행정의 신뢰를 약화시킨다"고 지적했다.

이어 박 예비후보는 "이재명 정부의 대전환 시대에 발맞춰 목포의 역사·문화 자산을 기반으로 AI 산업과 RE100 국가산단 조성 등 미래 성장동력을 확보해야 한다"며 "실현 가능한 정책과 비전으로 시민의 선택을 받는 선거가 돼야 한다"고 강조했다.

이번 입당을 계기로 박 예비후보가 '대안 정치'와 '정책 경쟁'을 전면에 내세우며 선거 구도에 어떤 변화를 가져올지 주목된다.

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한편, 박용안 조국혁신당 목포지역위원장이 목포시장 출마를 미리 준비한 만큼 2인 경선 과정을 통해 후보를 결정할 것으로 보인다.

호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



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