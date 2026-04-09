롯데마트 보틀벙커, '블랙벙커데이' 개최…주류 최대 50% 할인
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4월9일부터 22일까지 잠실·서울역·상무점에서 진행
와인부터 희귀 위스키까지…2000여종 주류 및 관련상품 할인
롯데마트의 주류 전문 매장 보틀벙커가 9일부터 22일까지 시그니처 프로모션 '블랙벙커데이'를 진행한다.
'블랙벙커데이'는 상·하반기 각각 한 번씩 열리는 연중 최대 행사로, 잠실점과 서울역점, 상무점 등 전국 3개 매장에서 2000여 종 이상의 주류 및 관련 상품을 최대 50% 할인된 가격에 선보인다.
특히 행사 첫 주(4월 9일~15일)에는 제휴 카드(롯데·신한) 결제 시 추가 할인 혜택이 적용돼, 엘포인트 회원 기준 30만원 이상 구매 시 3만원, 100만원 이상 구매 시 12만원을 즉시 할인 받을 수 있다.
와인은 합리적인 가격대부터 프리미엄 제품까지 폭넓게 구성됐다. 뉴질랜드산 화이트 와인 '러시안잭 소비뇽 블랑'과 '머드 하우스 소비뇽 블랑' 세트는 3만 7900원에 판매되며, '돔페리뇽 2015'와 '찰스하이직 브륏 리저브' 등 인기 샴페인도 특가로 제공된다.
또한 행사 기간 동안 9일 '샤또 파비 2019'를 시작으로, '마세토 2017', '뵈브 클리코', '조셉 펠프스 나파밸리 까베르네 소비뇽' 등 인기 와인을 날짜별 한정 특가로 선보인다.
희소성이 높은 프리미엄 위스키는 별도의 예약 방식으로 판매된다. '더 라스트드롭 드류 메이빌 시그니처 블렌드', '맥캘란 레드컬렉션 50년', '하이랜드 파크 30년' 등 쉽게 접하기 어려운 고급 라인업이 포함되며, 행사 기간 중 선결제 후 4월 28일부터 5월 4일 사이 원하는 날짜에 수령할 수 있다. 이 밖에도 '히비키 하모니', '야마자키 12년' 등 일본 위스키와 '글렌터렛 12년', '러셀 리저브 싱글 릭 하우스' 등 인기 싱글몰트 및 버번 제품들도 다양하게 마련됐다.
주류와 함께 즐길 수 있는 페어링 식품과 용품 할인도 진행된다. 치즈, 스낵, 초콜릿 등은 1+1 또는 최대 50% 할인 혜택이 제공되며, 일부 수입 스낵은 2+1 프로모션이 적용된다. 글렌캐런, 리델 등 글라스 제품은 최대 30%, 풀텍스와 라기올 등 와인 용품은 20% 할인된 가격으로 구매할 수 있다.
이번 행사에서는 체험 프로그램도 한층 강화됐다. 스코틀랜드 위스키 '벤로막'의 숙성 연도별 비교 시음, '라프로익·보모어' 테이스팅 클래스, 중국 명주 '우량예' 시음회 등 다양한 프로그램이 운영된다. 상세 일정과 참여 방법은 보틀벙커 공식 SNS를 통해 확인할 수 있다.
또한 상위 멤버십 회원을 대상으로 한정판 위스키 래플 이벤트도 마련됐다. 반기 기준 500만 원 이상 구매 이력이 있는 다이아몬드·플래티넘 등급 회원에게 응모 기회가 주어지며, 고연산 일본 위스키 3종이 소량 한정으로 제공된다. 응모는 전용 앱 내 기획전 페이지에서 가능하다.
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박혜진 보틀벙커 팀장은 "이번 행사는 데일리 와인부터 프리미엄 위스키까지 다양한 취향을 아우르는 대형 주류 축제"라며 "할인 혜택뿐 아니라 테이스팅과 이벤트를 통해 차별화된 주류 경험을 제공할 것"이라고 밝혔다.
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