교원·공무원 노조 대표단 총출동

제1차 협의체서 '현장 우려 불식' 집중 논의



전남광주교육행정통합추진단(이하 추진단)이 초미의 관심사인 교육행정통합을 앞두고 현장 교직원들의 우려를 불식시키기 위해 본격적인 소통 행보에 나섰다.

추진단은 8일 전남도교육청에서 '제1차 전남광주교육행정통합 노동조합 협의체'를 열고, 통합 추진 과정에서의 노사 간 상생 및 협력 방안을 집중적으로 논의했다고 밝혔다.

전남광주교육행정통합추진단은 8일 ‘제1차 전남광주교육행정통합 노동조합 협의체’를 개최했다. 전남도교육청 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 협의체는 거대한 조직 통합 과정에서 자칫 소외될 수 있는 현장 교직원들의 목소리를 폭넓게 수렴하고, 주요 현안에 대한 탄탄한 공감대를 형성해 안정적인 통합 기반을 다지기 위해 마련됐다.

이날 열린 첫 회의에는 전남 지역 교원, 일반직 공무원, 교육공무직 등 도내 주요 노동조합 단체 대표들이 대거 참석해 머리를 맞댔다. 참석자들은 그간의 교육행정통합 추진 경과를 공유받은 뒤, 향후 협의체 운영 방향과 현장 의견 수렴 방안을 두고 심도 있는 토론을 진행했다.

이날 회의에서 노동조합 단체들은 "통합이라는 격변 속에서 교직원들의 근무 여건이나 인사, 배치 등에 어떠한 불이익도 발생해서는 안 된다"고 말했다. 이들은 관련 조례·규칙·지침의 제정 및 개정 과정에 단체의 의견을 충분히 반영해 줄 것을 추진단 측에 요구했다.

이에 추진단은 매월 1회 정기적으로 전체 대표자 협의회를 개최해 노사 간 긴밀한 소통의 끈을 이어가겠다고 약속했다. 특히 이 협의체를 단순한 '의견 청취용'이 아닌, 현장에서 제기되는 다양한 쟁점을 노사가 공동으로 점검하고 합리적인 대안을 모색하는 '실질적 소통 창구'로 격상해 운영한다는 방침이다.

이를 통해 현장 구성원들의 깊은 이해와 협력을 끌어내고, 파열음 없는 안정적이고 균형 있는 교육행정통합의 밑그림을 완성하겠다는 구상이다.

AD

윤양일 추진단장은 "교육행정통합은 현장의 이해와 협력이 성패를 좌우하는 과제"라며 "노동조합협의체를 중심으로 다양한 의견을 성실히 듣고, 충분한 협의를 통해 공감 기반의 통합을 추진하겠다"고 밝혔다. 이어 "지속적인 소통과 책임 있는 논의를 바탕으로 안정적이고 균형 있는 교육행정통합을 이끌어가겠다"고 강조했다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>