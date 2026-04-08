1·29 대책 후속 조치로 국유재산을 활용해 수도권에 주택 2만8000호를 공급하는 사업이 본격화한다.

허장 재정경제부 제2차관은 8일 서울 강서구 공항동의 유휴 군부지 개발 현장을 방문해 "이 사업은 1.29 대책 발표 후 국유재산을 활용한 첫 주택공급 사례"라면서 "국민이 체감할 수 있는 주택공급 성과를 조기에 창출하겠다"고 말했다.

정부는 지난 1월29일 '도심 주택공급 확대 및 신속화 방안'을 발표하고 국유재산을 활용해 2만8000호의 주택을 공급하겠다고 밝혔다.

허장 재정경제부 차관이 8일 서울 강서 군부지 공공주택 개발 현장을 방문, 현장을 살펴보고 있다. 재정경제부 AD 원본보기 아이콘

이 중 강서 군부지 개발은 국유재산을 활용한 1호 사업으로 공공주택 516호, 군관사 402호 등 총 918호를 서울 도심 내에 공급한다. 한국토지주택공사(LH)가 국방부로부터 위탁받아 추진한다.

정부는 사업의 신속한 이행을 위해 국방부, LH 등 관계기관과 긴밀히 협의해왔다. 최근 국유재산정책심의회를 통해 사업대상지 선정을 의결했다. 1월 대책 발표 이후 불과 두 달여 만에 이룬 성과다. 앞으로도 공공기관 예비타당성 면제, 12월 사업계획 승인, 2027년 착공과 2030년 준공을 목표로 후속 절차를 추진할 계획이다.

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허 차관은 "다른 후보지에도 주택공급이 신속히 이루어질 수 있도록 지방정부, 소관부처와 상시 협력하겠다"며 "도심 내 유휴 국유재산을 활용해 지속적으로 주택을 공급함으로써 국민 주거안정 실현에 총력을 다하겠다"고 말했다.

세종=임온유 기자 ioy@asiae.co.kr



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