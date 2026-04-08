국유지 활용 2만8000호 공급 첫발…허장 차관 "조기에 성과 창출할 것"
불러오는 중...닫기
1·29 대책 후속 조치로 국유재산을 활용해 수도권에 주택 2만8000호를 공급하는 사업이 본격화한다.
허장 재정경제부 제2차관은 8일 서울 강서구 공항동의 유휴 군부지 개발 현장을 방문해 "이 사업은 1.29 대책 발표 후 국유재산을 활용한 첫 주택공급 사례"라면서 "국민이 체감할 수 있는 주택공급 성과를 조기에 창출하겠다"고 말했다.
정부는 지난 1월29일 '도심 주택공급 확대 및 신속화 방안'을 발표하고 국유재산을 활용해 2만8000호의 주택을 공급하겠다고 밝혔다.
허장 재정경제부 차관이 8일 서울 강서 군부지 공공주택 개발 현장을 방문, 현장을 살펴보고 있다. 재정경제부
이 중 강서 군부지 개발은 국유재산을 활용한 1호 사업으로 공공주택 516호, 군관사 402호 등 총 918호를 서울 도심 내에 공급한다. 한국토지주택공사(LH)가 국방부로부터 위탁받아 추진한다.
정부는 사업의 신속한 이행을 위해 국방부, LH 등 관계기관과 긴밀히 협의해왔다. 최근 국유재산정책심의회를 통해 사업대상지 선정을 의결했다. 1월 대책 발표 이후 불과 두 달여 만에 이룬 성과다. 앞으로도 공공기관 예비타당성 면제, 12월 사업계획 승인, 2027년 착공과 2030년 준공을 목표로 후속 절차를 추진할 계획이다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스"중국이었다"…이란 휴전 배경, 비개입 원칙까지 ...
허 차관은 "다른 후보지에도 주택공급이 신속히 이루어질 수 있도록 지방정부, 소관부처와 상시 협력하겠다"며 "도심 내 유휴 국유재산을 활용해 지속적으로 주택을 공급함으로써 국민 주거안정 실현에 총력을 다하겠다"고 말했다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>