전남도, 전문가 참여 용역 착수보고회
미술관 개념 확장…창작·교육·공연 등 기대
2029년까지 목포 갓바위 문화권 450억원 투입

전남수묵비엔날레 아트센터 건립 건축기획 용역 착수보고회 현장. 전남도 제공

전남수묵비엔날레 아트센터 건립 건축기획 용역 착수보고회 현장. 전남도 제공

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전라남도는 8일 동부지역본부에서 현대예술과 건축 등 국내 최고의 전문가와 함께 서남권 최대 복합문화예술 공간이 될 전남수묵비엔날레 아트센터 건립 건축기획 용역 착수보고회를 개최했다.


전남수묵비엔날레 아트센터는 미술관 개념에서 확장해 예술인 창작, 교육, 공연, 컨벤션 등 다양한 역할을 하게 된다. 목포 갓바위 문화권 일원에 총사업비 450억 원을 들여 연 면적 약 7,011㎡(총 4층) 규모로 2029년까지 건립될 예정이다.

내부에는 디지털아트전시관, 교육체험실, 창작공간 등이 조성되며, 지역 예술인과 청년 작가의 창작 활동을 지원하는 한편, 2년마다 열리는 국제수묵비엔날레의 개최 공간으로서 국내외 수묵 예술교류의 중심 거점 역할이 기대된다.


이 사업은 전남 서부권의 낙후된 문화예술 인프라를 확충하고, 세계 미술 전시 트렌드에 부응하기 위한 핵심 프로젝트로서, 전남도는 건축기획 용역을 시작으로 올해 실시설계와 각종 예비인증 진행 등 사전 행정 절차를 차질 없이 추진할 방침이다.

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이길용 전남도 문화융성국장은 "아트센터는 수묵을 중심으로 한 글로벌 남도 K-컬처의 핵심 역할을 하게 될 것이다"며 "문화예술 관련 전문가 의견을 적극 반영해 수묵예술의 랜드마크가 되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.


호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
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