유재성 경찰청장 대행, 경기남부청 찾아

이재명 대통령 대응 주문 이틀만의 조치

경찰이 가짜뉴스 등 허위·조작 정보에 대응하기 위해 '사이버 분석팀'을 신설했다.

유재성 경찰청장 직무대행은 8일 오후 '달러 강제 매각설' 유포 사건을 수사 중인 경기남부경찰청 사이버수사대를 찾아 이 같은 방침을 밝혔다. 앞서 카페·블로그 등 인터넷 커뮤니티에 중동 전쟁 장기화와 맞물려 정부가 달러를 강제로 매각할 거란 주장이 유포됐다. 이에 구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관은 최초 유포자 및 적극 가담자를 수사해달라고 경찰에 고발했다.

유재성 경찰청장 직무대행이 8일 경기 수원시 경기남부경찰청을 찾아 발언하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

기존의 허위정보 유포 등 단속 태스크포스(TF)를 확대한 사이버 분석팀은 서울청 5명, 경기남부청 5명, 광주청 3명, 경남청 3명 등 4개 시도경찰청에 총 16명이 배치된다.

유재성 대행은 "신속한 탐지·차단과 강력한 대응이 중요하다"며 "허위·조작 정보 유포가 더 이상 발붙이지 못하도록 최초 유포자를 끝까지 추적해 처벌하겠다"고 강조했다.

AD

경찰의 사이버 분석팀 신설은 이재명 대통령이 지난 6일 국무회의에서 가짜뉴스에 대한 강력한 대응을 주문한 지 이틀 만에 이뤄졌다. 이 대통령은 중동 전쟁으로 인한 전시 상황을 언급하며 "국정에 혼란을 주는 가짜뉴스를 의도적으로 퍼뜨리는 행위는 반란 행위"라고 지적했다.

장희준 기자 junh@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>