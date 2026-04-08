유재성 경찰청장 대행, 경기남부청 찾아
이재명 대통령 대응 주문 이틀만의 조치

경찰이 가짜뉴스 등 허위·조작 정보에 대응하기 위해 '사이버 분석팀'을 신설했다.


유재성 경찰청장 직무대행은 8일 오후 '달러 강제 매각설' 유포 사건을 수사 중인 경기남부경찰청 사이버수사대를 찾아 이 같은 방침을 밝혔다. 앞서 카페·블로그 등 인터넷 커뮤니티에 중동 전쟁 장기화와 맞물려 정부가 달러를 강제로 매각할 거란 주장이 유포됐다. 이에 구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관은 최초 유포자 및 적극 가담자를 수사해달라고 경찰에 고발했다.

유재성 경찰청장 직무대행이 8일 경기 수원시 경기남부경찰청을 찾아 발언하고 있다. 연합뉴스

유재성 경찰청장 직무대행이 8일 경기 수원시 경기남부경찰청을 찾아 발언하고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

기존의 허위정보 유포 등 단속 태스크포스(TF)를 확대한 사이버 분석팀은 서울청 5명, 경기남부청 5명, 광주청 3명, 경남청 3명 등 4개 시도경찰청에 총 16명이 배치된다.


유재성 대행은 "신속한 탐지·차단과 강력한 대응이 중요하다"며 "허위·조작 정보 유포가 더 이상 발붙이지 못하도록 최초 유포자를 끝까지 추적해 처벌하겠다"고 강조했다.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

'부르는 게 값' 이젠 없어서 못 팔아요…이미 80% 올랐는데 가격 또 50% 뛴다 '부르는 게 값' 이젠 없어서 못 팔아요…이미 80% ...
AD

경찰의 사이버 분석팀 신설은 이재명 대통령이 지난 6일 국무회의에서 가짜뉴스에 대한 강력한 대응을 주문한 지 이틀 만에 이뤄졌다. 이 대통령은 중동 전쟁으로 인한 전시 상황을 언급하며 "국정에 혼란을 주는 가짜뉴스를 의도적으로 퍼뜨리는 행위는 반란 행위"라고 지적했다.


장희준 기자 junh@asiae.co.kr
View English Article

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 보면 좋은 기사

새로보기

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
신문의 날 OX퀴즈

신문의 날 OX퀴즈

신문 상식, 얼마나 알고 있나요?

취향저격 맞춤뉴스

많이 본 뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

놓칠 수 없는 이슈