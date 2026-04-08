봉산마을 찾는 외국인 급증…"ARMY 영향도"

해운대·광안리 중심서 원도심으로 확장

부산 영도구 봉산마을 전경. 인스타그램 캡처 AD 원본보기 아이콘

최근 부산 원도심 지역을 찾는 외국인 관광객이 급증하고 있는 것으로 조사됐다. 전통 관광지인 해운대와 광안리를 넘어 영도와 서구 등 원도심 골목까지 외국인들로 붐비면서 부산시는 역대 최대 수준의 관광 성과를 기록하고 있다.

지난 6일 한국관광공사 한국관광데이터랩에 따르면 올해 1~3월 전국 외국인 관광객 증가율 상위 1~3위 지역은 모두 부산이 차지했다.

1위는 영도구 봉래2동으로, 이곳을 방문한 외국인은 7만2515명이었다. 지난해 같은 기간보다 1128% 급증한 셈이다. 부산항 경관과 골목길 속 다양한 카페와 벽화들을 볼 수 있는 봉산마을을 찾은 외국인 관광객이 많았던 것으로 보인다.

2위는 서구 아미동으로 지난해 2만192명에서 올해 17만3227명으로 늘며 757% 증가했다. 3위는 부산진구 가야2동으로, 6591명에서 3만9900명으로 505% 증가했다. 4위와 5위는 경북 경주 황오동과 인천 강화군 화도면으로 집계됐다.

특히 아미동 비석마을은 한국전쟁 피란 수도의 유산이라는 부산의 역사성을 느낄 수 있는 곳이다. 현재 이 일대는 일본식 구조물이 그대로 유지되고 있으며 피란 주택의 원형을 보존해 생활박물관으로 활용하고 있다.

AD

관광업계에서는 외국인들이 전통 관광지인 해운대와 광안리 중심에서 벗어나 부산의 원도심을 즐기기 위해 영역이 넓어지고 있다고 보고 있다.

박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>