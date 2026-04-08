두 번째 가족 장성군노인복지관은 8일 노인 자원봉사 활성화 지원사업의 일환으로 결성한 '누리안녕봉사단'발대식을 가졌다. 장성군노인복지관 제공 AD 원본보기 아이콘

두 번째 가족 장성군노인복지관은 8일 노인 자원봉사 활성화 지원사업의 일환으로 결성한 '누리안녕봉사단'발대식을 열고 첫활동을 시작했다. 주요 사업 중 하나인 '촘촘한 아파트 돌봄망' 구축에 시동을 걸었다.

누리안녕봉사단은 누리타운 입주민을 대상으로 도움이 절실한 이웃을 조기에 발견하고 정서적 고립과 외로움을 예방하고자 결성된 봉사단이다.

이날 발대식에는 총 10명의 봉사단원이 참여해 누리타운의 대표 봉사자로서 책임감을 갖고 나눔과 배려의 정신으로 봉사에 임할 것을 다짐했다.

누리안녕봉사단은 매주 1~2회, 해당 동에 거주하는 외로운 어르신을 대상으로 안부를 묻고, 필요한 생필품 전달, 건강을 확인하는 등 맞춤형 활동을 펼칠 예정이다.

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남순희 봉사단장은 "우리 아파트가 따뜻한 사랑이 넘치는 보금자리가 되기까지 최선을 다해 앞장서겠다"고 밝게 웃었다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



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