춘천시·산단공·참여기관 통합관제센터 구축사업 협약 체결

100억원 투입…안전·교통 통합 관리 산단 컨트롤타워 구축

디지털인프라 기반 스마트산업단지로 전환…재난 대응·근로환경 개선

강원도 춘천시가 후평일반산업단지를 거점으로 지역내 11개 연계 산업단지에 디지털기반 통합관제인프라를 구축, 스마트 산업단지로 전환한다.

춘천시와 전담기관인 한국산업단지공단, 참여기관인 디토닉㈜, 아이씨티웨이㈜, ㈜동림티엔에스사 8일 한국산업단지공단 춘천지사에서 '강원후평스마트그린산단 통합관제센터 구축사업' 협약을 체결하고 있다. 사진 왼쪽부터 최성욱 동림티엔에스 전무, 유병길 한국산업단지공단 춘천지사장, 이영애 춘천시 경제진흥국장, 임재춘 디토닉 전무, 김성수 아이씨티웨이 이사. 춘천시 제공 AD 원본보기 아이콘

춘천시와 전담기관인 한국산업단지공단 그리고 참여기관인 디토닉㈜, 아이씨티웨이㈜, ㈜동림티엔에스는 8일 한국산업단지공단 춘천지사에서 '강원후평스마트그린산단 통합관제센터 구축사업' 협약을 체결했다.

산업통상부에서 추진하는 이 사업은 산단 내 재난·안전사고와 교통 상황 등을 실시간으로 통합 관리하는 '통합관제센터'를 구축하는 것이다. 총 100억3500만원(국비 60억원, 시비 30억원, 민간부담 10억3500만원)이 투입되며 스마트그린산업단지로 지정된 후평일반산업단지를 중심으로 11개 연계 산업단지의 고질적인 안전 및 교통 문제를 개선하고, 디지털 기반 관리체계를 구축하기 위해 마련됐다.

통합관제센터가 구축되면 산업단지 내 위험요소를 사전에 감지하고 신속하게 대응할 수 있어 입주기업과 근로자의 안전을 확보할 수 있고 동시에 교통 흐름 관리와 편의 서비스 연계가 가능해져 산업단지 전반의 운영 효율성과 근무 환경도 개선될 것으로 기대되고 있다.

시는 이번 협약을 계기로 9월까지 현장조사와 실시설계를 완료하고 10월부터 본격적인 시스템 구축에 들어갈 방침이다.

한편 후평일반산업단지를 거점으로 거두·퇴계 등 지역내 11개 산업단지는 지난 2024년 입주기업체와 산업기반시설, 공공시설 등을 디지털화하고 에너지 자립 및 친환경화를 추진하는 스마트그린산업단지로 지정됐다.

AD

용인시 관계자는 "이번 통합관제센터 구축은 후평산단이 노후한 이미지를 벗고 첨단 스마트산업단지로 거듭나는 핵심 동력이 될 것"이라며 "실시간 데이터 기반의 안전망을 구축하여 기업하기 좋고 일하기 좋은 안전한 산단을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

용인=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>