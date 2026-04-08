하나금융그룹은 GS건설의 AI 데이터센터 밸류체인 구축을 위한 생산적 금융 지원에 나선다고 8일 밝혔다.

하나금융그룹이 8일 오전 서울 종로구 GS건설 본사에서 GS건설, 지베스코자산운용, 디씨브릿지, 자이C&A와 '생산적 금융 대전환 추진'을 위한 업무협약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. (왼쪽부터)오정근 디씨브릿지 대표, 김욱수 자이C&A대표, 이호성 하나은행장, 허윤홍 GS건설 대표이사, 강성묵 하나금융지주 부회장 겸 하나증권 대표이사, 한태희 지베스코자산운용 대표. 하나금융 제공 AD 원본보기 아이콘

이와 관련해 하나금융의 주요 관계사인 하나은행·하나증권은 이날 서울 종로구 GS건설 본사에서 GS건설, 지베스코자산운용, 디씨브릿지, 자이C&A와 함께 '생산적 금융 대전환 추진'을 위한 업무협약을 체결했다. 협약식에는 강성묵 하나금융 부회장 겸 하나증권 대표, 이호성 하나은행장, 허윤홍 GS건설 대표 등이 참석했다.

이번 협약을 통해 하나금융은 GS건설 등과 상호 신뢰 관계를 공고히 하고 AI 데이터센터 개발을 위한 사업 기회 발굴부터 공동투자 개발, 자금지원, 투자·펀드 조성 등 사업 전 단계에 걸쳐 협업한다. 특히 이번 협약에는 AI 데이터센터 밸류체인(투자·임대·운영)이 구축된 GS건설의 관련 자회사들도 참여했다.

하나금융은 단순 지분 투자를 넘어, 초기 개발 단계부터 적극적으로 참여할 계획이다. 향후 대규모 자금이 필요한 시점에는 자문·금융 주선권을 확보해 수익성까지 동시에 제고한다는 방침이다.

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강성묵 부회장은 "생산적 금융으로의 자금 전환을 확대하고, AI 데이터센터 등 첨단 전략산업을 적극 지원함으로써 국가 산업 경쟁력 제고에 기여할 것"이라고 말했다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



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