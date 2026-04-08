한국거래소는 상장기업의 기업가치 제고 계획 수립·공시 지원을 위해 '2026년 기업가치 제고 계획 공시 컨설팅 설명회'를 개최했다고 8일 밝혔다.

한국거래소. 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

이번 설명회는 거래소가 기업가치 제고 계획 공시 컨설팅 추진 방향을 안내하고, 컨설팅 수행업체인 삼정회계법인이 세부 컨설팅 절차와 사례를 소개하는 방식으로 진행됐다.

지방 소재, 조직·인력이 영세한 중소 상장기업의 참여 편의성을 고려하여 온라인으로 설명회를 개최했으며, 공시책임자·담당자 등 실무자 총 480여명(약 340사)이 참석했다.

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거래소는 "고배당기업의 경우 시행 첫 해에 한해 약식 공시를 제출한 점을 감안해 향후 상장기업이 완결성 있는 기업가치 제고 계획을 작성할 수 있도록 지원을 지속해 나갈 계획"이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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