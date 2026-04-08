8일부터 20일간 결산검사

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전남 화순군의회는 8일 2025회계연도 세입·세출 결산 등의 검사를 수행할 결산검사위원을 위촉했다.

이번 결산검사위원에는 김석봉 의원이 대표위원으로 선임됐으며, 강재홍 의원, 오방록 전 군의원, 노익균 회계사, 이세형 세무사, 장치운 전 공무원, 장만식 전 공무원 등 재무 및 회계분야의 전문가들이 참여한다.

위원들은 8일부터 4월 27일까지 20일간 활동을 펼칠 예정이다.

검사 대상은 화순군 2025회계연도 ▲세입·세출 ▲계속비 ▲명시·사고이월 사업비 ▲채권·채무 ▲재산·기금 ▲금고의 결산 등 예산 집행 전반에 걸친 사항이다.

위원들은 결산서류와 증빙자료를 토대로 군정 전반에 걸쳐 예산이 당초 목적대로 적법하게 집행됐는지 점검한다. 특히 도출된 문제점에 대해서는 시정 및 개선 방향을 제시하고, 그 결과를 향후 예산 편성과 집행에 반영할 수 있도록 군수에게 결산검사 의견서를 제출할 예정이다.

이날 위촉식에서 오형열 의장은 "결산검사는 단순히 지난 예산을 정산하는 요식행위를 넘어, 우리 군 재정의 건강성을 진단하고 더 나은 화순의 미래를 설계하는 이정표가 되는 과정이다"며"위원님들께서는 군민을 대신해 예산이 목적에 맞게 효율적으로 쓰였는지 꼼꼼히 살펴주시고, 화순군의 발전을 위한 건설적인 대안도 함께 제시해 주시길 당부드린다"고 강조했다.

대표위원을 맡은 김석봉 의원은 "이번 결산검사에서 예산 집행의 적법성은 물론, 사업들이 군민의 삶에 실질적인 변화를 이끌어냈는지 그 성과를 집중적으로 점검하고 7명의 위원이 가진 전문성을 백분 활용, 한 푼의 예산도 헛되이 낭비되지 않도록 철저히 검증하겠다"고 소감을 밝혔다.

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한편, 화순군은 결산검사위원의 의견서를 첨부한 결산서를 오는 5월 31일까지 의회에 제출해야 한다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



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