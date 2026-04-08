톈진 평화컵 챔피언십 출전…5종목 '1위'

심사위원·관객 매료시킨 무대 장악력

국립목포대학교 체육학과 재학생이 중국에서 개최된 매머드급 국제 스포츠댄스 대회에서 우승컵을 들어 올리며 학과의 탄탄한 글로벌 역량을 과시했다.

목포대는 체육학과 4학년에 재학 중인 송지호 학생이 지난 5일 중국 톈진에서 개최된 '제15회 평화컵 청소년 국제표준무용(스포츠댄스) 엘리트 챔피언십'에 출전해 청년부 라틴댄스 5종목에서 우승을 차지했다고 밝혔다.

'제15회 평화컵 청소년 국제표준무용 엘리트 챔피언십'에서 우승을 차지한 목포대 체육학과 송지호 학생(사진 오른쪽)이 포즈를 취하고 있다. 목포대 제공 AD 원본보기 아이콘

송지호 학생은 파트너인 최보영(동덕여대 3학년) 선수와 호흡을 맞춰 이 같은 쾌거를 이뤘다. 이번 챔피언십은 한국과 러시아를 비롯한 해외 다국적 선수단과 중국 각 지역 대표팀 등 총 56개 팀, 1천여 명의 선수가 참가한 대규모 국제대회다.

이처럼 치열한 경쟁 속에서 거둔 우승은 국립목포대 체육학과의 수준 높은 교육 역량과 학생의 뛰어난 현장 실무 능력이 시너지를 낸 결과로 풀이된다.

13년 경력의 라틴댄스 선수인 송지호 학생은 오랜 기간 다져온 탄탄한 기본기와 섬세한 표현력이 강점이다. 이번 대회에서도 음악과의 완벽한 조화, 탁월한 감정 전달, 파트너와의 완성도 높은 호흡을 뽐내며 뛰어난 퍼포먼스를 선보였다.

심사위원과 관객들 역시 그의 강한 무대 장악력과 안정적인 팀워크에 높은 평가를 보낸 것으로 전해졌다. 대학 측은 이번 성과가 개인의 역량을 넘어 체육학과의 체계적인 교육 시스템과 깊이 맞닿아 있다고 설명했다.

현재 국립목포대 체육학과는 운동생리학, 운동재활, 퍼포먼스 향상 전략 등 스포츠과학에 기반한 맞춤형 교육을 통해 학생들의 경기력 향상을 전폭적으로 지원하고 있으며, 이론과 실무를 연계한 현장 밀착형 커리큘럼을 운영 중이다.

시상대 정상에 오른 송지호 학생은 "전광판에 'South Korea'라는 이름과 함께 1위가 발표되는 순간, 오랜 시간 쏟았던 노력과 훈련 과정이 스쳐 지나갔다"며 "대회 준비에 온전히 집중하고 최선을 다할 수 있도록 좋은 환경을 지원해 주신 학교 측에 깊이 감사드린다"고 소감을 밝혔다.

이승재 체육학과장은 "이번 쾌거는 학생 개인의 뼈를 깎는 노력과 학과의 스포츠과학 기반 교육이 성공적으로 결합된 결과물"이라며 "앞으로도 국제무대에서 통하는 경쟁력 있는 인재를 지속해서 배출해 지역과 세계를 연결하는 스포츠 교육의 핵심 거점으로 발돋움하겠다"고 강조했다.

AD

한편, 국립목포대 체육학과는 이번 성과를 발판 삼아 국제 스포츠 현장이 요구하는 고도의 전문성과 실무 역량을 갖춘 인재 육성에 박차를 가할 방침이다. 아울러 글로벌 스포츠 네트워크 확대를 추진해 교육과 연구 수준을 한층 도약시킨다는 계획이다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>