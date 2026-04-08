금값 하락 속에도 매수 이어가

3월 5t 추가 매입

"달러 의존도 완화 전략 반영"

중국 중앙은행인 인민은행이 금 보유량을 17개월 연속 늘린 것으로 나타났다.

7일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 지난달 중국 인민은행의 보유량은 16만트로이온스(약 5t) 증가했다.

금괴. 사진은 기사의 특정 내용과 관련 없음. 픽사베이 AD 원본보기 아이콘

지난 1월 말 금 가격은 온스당 5600달러까지 치솟으며 사상 최고치를 기록한 바 있다. 하지만 3월 한 달 동안 12% 하락해 2008년 이후 가장 큰 월간 낙폭을 기록했다. 중동지역의 지정학적 리스크가 달러 강세를 부추기고, 인플레이션 압력이 커질 경우 미국 연방준비제도(Fed)가 금리 인하에 나서기 어려울 것이란 전망이 확산한 영향이다. 여기에 일부 투자자들이 다른 자산 손실을 메우기 위해 금을 매도한 점도 가격 하락 압력으로 작용했다.

7일 기준 금 현물 가격은 온스당 4690달러를 웃돌며 약 1% 상승했다. 통신은 "시장은 인민은행의 금 매입 소식과 함께 이란 전쟁 상황을 주시하고 있다"고 전했다.

통신은 또 인민은행의 이번 금 매입은 일부 중앙은행이 매도에 나선 상황에서 투자 심리를 지지하는 요인으로 작용할 수 있다고 짚었다. 실제로 튀르키예 중앙은행은 3월 리라화 방어를 위해 약 60t 규모의 금을 매도하고, 스와프 계약을 맺은 것으로 알려졌다.

중국의 지속적인 금 매입은 단기적인 가격 판단이 아닌 장기적 전략에 따른 것이라는 분석이 나온다. 금이 외환보유 다변화의 핵심 자산이자 지정학적 리스크와 통화 변동성에 대한 헤지(위험회피) 수단으로 인식되고 있다는 설명이다.

린옌 궈롄민성 증권 수석 거시경제 분석가는 중국 관영 영자지 차이나데일리에 "달러 의존도를 낮추려는 중국 정부의 논리가 여전히 유효하다"며 "이러한 흐름이 금 가격의 장기 상승 추세를 뒷받침하고 있다"고 분석했다.

최근 몇 년간 각국의 중앙은행은 외환보유 다각화 등을 위해 금 매입을 늘려왔다. 특히 2022년 러시아의 우크라이나 침공 이후 매입 규모가 확대되며 수년간의 금 강세장을 뒷받침해왔다. 신흥국을 중심으로 달러 자산에 대한 헤지 수단으로 금 비중을 늘리는 움직임도 이어지고 있다.

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세계금협회에 따르면 올해 1~2월 중앙은행들은 순매수 기준 25t의 금을 사들인 것으로 추정된다. 폴란드 중앙은행은 지난 2월 금 20t을 매입했다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr



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