미·이란 휴전에 호르무즈 개방…靑 "우리 선박 조속한 통항에 최선"

靑 "선사, 관련국과 소통 가속화"

청와대는 8일 미국과 이란의 잠정 휴전으로 호르무즈 해협 통항이 재개된 것에 대해 "우리 선박의 통항이 조속히 이루어질 수 있도록 선사와의 협의 및 관련국과의 소통을 가속화해 나갈 예정"이라고 밝혔다.

청와대 관계자는 이날 "현재 이란 측이 군과의 협조 및 기술적 제약 등을 고려한 가운데 통항을 재개할 것임을 밝혔다"면서 "구체적인 통항 방식과 조건 등에 대해서는 관련국과의 소통을 통해 면밀히 파악해 나가고 있다"고 설명했다.

이어 이 관계자는 "통항에 필요한 선박 리스트 등 제반 사항에 대해서도 선사와 긴밀히 협의하며 신속히 재점검해 나갈 것"이라며 "정부는 가능한 한 조속히 우리 선박의 호르무즈해협 통항이 이루어질 수 있도록 최선을 다해 나가겠다"고 강조했다.

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7일 미국과 이란은 전쟁 39일 만에 2주간 휴전에 사실상 합의했다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 자신의 사회관계망서비스(SNS)인 트루스소셜에서 "이란이 호르무즈 해협의 완전하고 즉각적이며 안전한 개방에 동의하는 것을 조건으로 나는 이란에 대한 폭격과 공격을 2주간 중단하는 데 동의한다"고 전했다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



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