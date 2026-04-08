의료 분야 진로 특강·직무 현장 체험 등

청소년 대상 진로 교육 지원

경기 용인특례시(시장 이상일)는 8일 시청 접견실에서 용인세브란스병원(병원장 박진오)과 '지역연계 진로 교육 활성화를 위한 업무협약'을 체결했다.

8일 시청 접견실에서 이상일 시장과 협약식 참석자들이 기념사진을 찍고 있다. 용인시 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 협약은 지역 내 중학생들이 의료 현장의 직무를 경험할 기회를 제공해 진로 탐색에 도움을 주고자 마련됐다.

협약에 따라 용인세브란스병원은 중학생 신청자 중 선발된 학생들을 상대로 병원 내 다양한 직종 소개, 의료분야 특강, 병원 직무 체험 기회 제공 등 의료 분야 진로 교육 프로그램을 운영한다.

시는 교육 운영에 필요한 행정 지원을 하고, 교육을 원활하게 추진하기 위한 기반을 마련한다.

이상일 시장은 "용인의 유일한 대학 병원인 용인세브란스병원에서 중학생들이 의료분야에 대한 배움을 얻고, 환자들을 어떻게 치료하는지 보고 들을 수 있는 체험을 할 수 있게 된 것을 뜻깊게 생각한다"며 "환자가 많고, 의료진도 매우 바쁘실 텐데도 우리의 미래를 이끌어갈 청소년들에게 진로탐색의 좋은 기회를 제공해 주시기로 한 박진오 원장님 등 용인세브란스병원 관계자들께 감사 인사를 드린다"고 말했다.

이 시장은 "지방정부와 대학병원이 힘을 모아 청소년들에게 진로 탐색 프로그램을 제공하는 경우는 많지 않을 것으로 본다"며 "용인의 학생과 학부모들이 상당히 좋아할 것 같은데 운영하면서 확대하는 방안도 검토하면 좋겠다"고 했다.

박진오 병원장은 "병원은 다양한 전문 직종의 사람들이 일하는 곳이기에 학생들의 진로에 도움을 줄 수 있다면 적극 협조하겠다"고 했다.

앞서 시는 용인세브란스병원과 지난 1월 23일 기흥구 청소년 20명을 대상으로 의료 분야 진로 체험 교육 '용인 청소년, 미래-로(路) 직업 체험' 프로그램을 진행한 바 있다.

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또 지난해 12월 8일 다보스병원과 '지역연계 진로교육 활성화를 위한 업무협약'을 맺고, 지난 1월 8일과 29일 다보스병원과 지역 중학생 60명을 대상으로 진로 체험 교육을 했다.

용인=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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