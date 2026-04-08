

동계 해외 장학연수 참여 198명 성과물 전시



국립목포대학교 국제협력처는 지난 6일부터 70주년기념관 전시실에서 '2025학년도 동계 해외 장학연수 성과발표회'를 개최했다고 8일 밝혔다.

이번 발표회는 지난 겨울방학 동안 해외 장학연수를 다녀온 학생들의 생생한 경험과 학습 결과물을 공유하기 위해 마련됐다. 특히 일방적인 전시를 넘어 관람객의 투표 결과를 심사에 직접 반영하는 '참여형 전시'로 기획돼 눈길을 끌고 있다.

국립목포대학교 국제협력처는 70주년기념관 전시실에서 '2025학년도 동계 해외 장학연수 성과발표회'를 개최했다. 목포대 제공 AD 원본보기 아이콘

해외 장학연수 프로그램은 크게 ▲해외 어학연수 ▲해외문화 자율연수 ▲교원 인솔 전공탐방 등 3개 분야로 나뉘어 진행됐다.

이번 동계 연수에는 총 198명의 학생이 참여해 구슬땀을 흘렸으며, 그 결과물로 28팀의 포스터와 33개의 활동 영상이 출품됐다. 출품된 영상은 행사장뿐만 아니라 국립목포대 국제협력처 공식 유튜브 채널을 통해서도 시청할 수 있다.

본격적인 심사도 이뤄졌다. 행사 첫날인 6일 오후에는 각 팀 대표가 나서 결과 포스터를 바탕으로 발표를 진행하고, 심사위원들의 질의에 답하는 현장 심사가 열려 학생들의 괄목할 만한 성장 과정을 확인하는 자리가 됐다.

최종 우수작은 심사위원 평가(80%)에 현장 투표(10%)와 온라인 투표(10%) 결과를 합산해 공정하게 선정된다. 국제협력처는 프로그램별로 우수 3개 팀을 선정해 총장상(대상·최우수상·우수상)과 함께 소정의 장학금을 수여할 계획이다.

홍선기 국제협력처장은 "이번 성과발표회는 학생들이 단순한 해외 체류 경험에 그치지 않고, 본인의 전공과 연계해 심도 있는 결과물을 도출했다는 점에서 큰 의의가 있다"며 "성과물 제작과 발표 과정을 통해 연수 성과를 공유하고 확산함으로써 대학 전체의 글로벌 역량을 제고하는 계기가 될 것"이라고 강조했다.

AD

한편, 국립목포대는 '재학 중 원하면 누구나 해외로!'라는 슬로건을 내걸고 해외 파견 프로그램을 적극적으로 지원하고 있다. 국제협력처는 다가오는 2026학년도 하계 방학 기간에도 200명 이상의 학생을 해외로 파견해 재학생들의 글로벌 경쟁력 강화에 박차를 가할 방침이다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>