이상일 용인시장, ‘원삼농협 친환경유통센터’ 준공식 참석

학교급식 친환경 농산물 공급 ‘본격화’

처인구 원삼면에 ‘친환경 유통 핵심 거점’ 탄생

농가 소득 증진·안전한 학교급식 공급 핵심 거점 기대

경기 용인특례시 처인구 원삼면에 지역 농업의 현대화와 친환경 농산물 유통을 책임질 핵심 거점이 문을 열었다.

이상일 용인특례시장이 8일 원삼농협 친환경유통센터 준공식에서 축사를 하고 있다. 용인시 제공 AD 원본보기 아이콘

용인특례시(시장 이상일)는 8일 처인구 원삼면에서 '원삼농협 친환경유통센터' 준공식을 개최했다고 밝혔다. 이날 행사에는 이상일 용인특례시장을 비롯해 농협 관계자, 지역 농업인 등이 참석해 시설을 둘러보고 새로운 출발을 축하했다.

이상일 시장은 "원삼농협 친환경유통센터가 지역의 농업인들에게 더 큰 희망을 선물하고, 원삼면 지역이 새롭게 도약할 수 있는 거점이 되기를 기대한다"며 "지역 농업인의 소득과 편의를 증진하고, 학생들에게는 친환경 먹거리를 제공하는 훌륭한 시설로서 많은 역할을 할 것"이라고 말했다.

이 시장은 "원삼면은 SK하이닉스가 600조원을 투자하는 '용인반도체클러스터 일반산업단지'에 입주하는 기업과 지역의 인구 증가가 예상되는만큼 친환경 농산물을 생산하는 농업의 중요성도 높아질 것으로 예상한다"며 "대한민국 최고 수준의 시설을 갖춘 원삼농협의 친환경유통센터가 지역 농업인들에게 사랑받는 훌륭한 공간이 되기를 바란다"고 했다.

8일 원삼농협 친환경유통센터 준공식를 열고 있다. 용인시 제공 원본보기 아이콘

원삼면 두창리34-3번지에 준공한 '원삼농협 친환경유통센터'는 지역내 학교급식에 공급하는 친환경농산물의 수매와 도정, 가공 등 전 과정을 체계적으로 전담한다. 가공한 고품질의 친환경 쌀은 지역 내 학교에 우선 공급해 학생들에게 건강하고 안전한 먹거리를 제공한다.

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총 사업비 180억원을 투입한 '원삼농협 친환경유통센터'는 대지면적 1만3483㎡·연면적 5125㎡로 지난해 4월 착공해 올해 4월 준공했다. 미곡처리장 5개동(▲도정 1동 ▲창고 2동 ▲잡곡센터 1동 ▲저온저장고 1동)의 미곡종합처리장(RPC) 시설을 갖춰 대규모 농산물 처리 역량을 확보했다.

8일 원삼농협 친환경유통센터 준공식이 열렸다. 용인시 제공 원본보기 아이콘

'친환경농업기반구축사업' 대상으로 선정된 '원삼농협 친환경유통센터'에는 총 10억원(국비 3억원·도비 2억5000만원·시비 2억5000만원·자부담 2억원)이 투입돼 친환경농산물의 생산과 가공, 유통 관련 시설과 장비 지원이 이뤄졌다.

용인=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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