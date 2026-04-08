화순군, 모바일 상품권 가입·카드 발급

'고유가 피해지원금' 대비

군민 불편 최소화 추진도

전남 화순군은 중동지역 정세 불안에 따른 고유가 장기화로 민생경제의 불확실성이 커짐에 따라, 정부의 '고유가 피해지원금' 지급에 대비한 사전 안내와 준비에 나섰다고 8일 밝혔다.

군은 지원금 지급 과정의 혼잡을 최소화하고 원활한 지급이 이뤄질 수 있도록 모바일 상품권 지급을 우선 안내하고, 지류형 상품권 지급은 최소화할 수 있도록 사전 안내와 홍보를 강화할 계획이다.

모바일 화순사랑상품권은 지역상품권 앱 'CHAK'에서 회원가입 후 계좌를 연결하면 이용할 수 있다.

앱 내에서 카드 신청도 가능하다. 아울러 군은 정부의 지역사랑상품권 운영 방향에 맞춰 부정유통 우려가 있는 지류상품권은 단계적으로 축소해 나갈 계획이다.

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박용희 지역경제과장은 "모바일 화순사랑상품권 가입과 카드 발급에 군민 여러분의 적극적인 참여를 부탁드린다"라고 말했다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



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