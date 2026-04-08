경기도교육청, ‘AI 서·논술형 평가 실천학교’ 워크숍 개최

암기서 벗어나 사고력·문제 해결력 중심 평가 체제로 전환

초·중·고 25개 실천학교…지역교육지원청 장학사 참여 현장 실행력 강화

경기도교육청(교육감 임태희)이 8일 남부청사에서 미래형 평가 체제 구축을 위한 '인공지능(AI) 서·논술형 평가 실천학교 워크숍'을 개최했다.

경기도교육청(교육감 임태희)이 8일 남부청사에서 미래형 평가 체제 구축을 위한 '인공지능(AI) 서·논술형 평가 실천학교 워크숍'을 개최하고 있다. 경기도교육청 제공 AD 원본보기 아이콘

도교육청은 단순 지식 암기를 넘어 학생의 종합적인 사고력과 문제해결 능력을 평가하는 방향 전환 필요성에 대응해 서·논술형 평가를 확대하고 인공지능(AI)을 활용한 평가 모델을 개발해 학교 현장 적용을 추진하기 위해 실천학교를 초 5교, 중 10교, 고 10교를 지정했다.

이번 워크숍은 학교급별 맞춤형 지원 방안과 지역 단위 협력 체계 등을 함께 논의하기 위해 마련했으며 25개 실천학교 담당 교원과 지역교육지원청 장학사 등 60여 명이 참여했다.

워크숍은 ▲인공지능(AI) 서·논술형 평가 방향 ▲수업·평가 적용 사례 ▲실천학교 운영 방안 ▲네트워크 마련 및 소통의 시간 등으로 진행했고 특히 수업과 평가에 바로 적용할 수 있는 실행 전략을 공유했다.

AD

도교육청 디지털인재국 서은경 국장은 "인공지능(AI) 서·논술형 평가는 단순한 평가 방식의 변화를 넘어 교육의 본질을 되돌아보는 전환점"이라며 "학교와 교육지원청이 협력해 구축하는 새로운 평가 체제가 현장에 안착하도록 지속적인 지원을 이어가겠다"고 말했다.

의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>