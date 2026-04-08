조선대학교는 대학일자리플러스센터가 졸업생 특화 프로그램의 일환으로 '트립JOB컴-한전KDN' 기업탐방 프로그램을 운영한다고 8일 밝혔다.

오는 28일 진행되는 프로그램은 공공기관 취업을 희망하는 조선대학교 졸업예정자 및 졸업생, 지역 청년들을 대상으로 전력 ICT 산업에 대한 이해를 높이고, 현직자와의 소통을 통해 실질적인 취업 정보를 제공하기 위해 마련됐다.

프로그램은 ▲한전KDN 홍보관 견학 ▲채용설명회 및 취업 꿀팁 ▲직무별 현직자 멘토링 ▲전력산업 AI 적용 특강 등 다양한 내용으로 구성되며, 공공기관 채용 준비 전반에 도움이 될 수 있도록 운영된다.

특히, 참여자들은 현직자와의 멘토링을 통해 직무별 실무 정보와 취업 전략을 직접 들을 수 있어 참여 만족도가 높을 전망이다. 모집은 선착순 30명으로 진행되며, 조선대학교 더조아 학생통합지원시스템을 통해 신청할 수 있다.

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조윤성 조선대 대학일자리플러스센터장은 "이번 기업탐방 프로그램을 통해 참여자들이 공공기관 및 전력산업에 대한 이해를 높이고 진로 설정에 도움을 얻길 바란다"며 "앞으로도 현장 중심의 다양한 취업지원 프로그램을 지속적으로 운영하겠다"고 밝혔다.

호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



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