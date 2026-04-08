선제적 하천 정비로 재해 위험요인 차단

경기 이천시(시장 김경희)는 여름철 집중호우에 대비한 선제적 재해예방을 위해 육군 제7공병여단과 협력하여 '2026년 상반기 관·군 협력 재해예방 준설사업'을 추진한다고 8일 밝혔다.

이천시청 전경. 이천시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 사업은 4월 13일부터 17일까지 5일간 율면 월포리 330번지 일원에서 실시되며, 하천 내 퇴적토 등 재해 유발 요인을 사전에 제거하여 집중호우 시 침수 및 범람 위험을 최소화하는 데 목적이 있다.

특히 약 2000㎥ 규모의 하상 준설을 통해 통수단면을 확보하고, 원활한 유수 흐름을 유도함으로써 하천의 치수 안정성을 높일 계획이다.

사업에는 군 장병 25명과 덤프트럭, 굴삭기 등 장비가 투입되며, 시는 사전 작업을 통해 작업로 확보 및 집토 작업, 휴식 공간 조성 등을 완료하여 현장 작업의 효율성과 안전성을 강화할 방침이다.

이번 사업은 관·군 간 역할 분담을 통해 추진되며, 군은 병력과 장비를 투입해 준설·운반 작업을 수행하고 시는 사전 기반 조성 등 필요한 지원을 담당한다. 또한 주요 구간에 신호수를 배치하는 등 협업을 통해 현장 안전관리에도 만전을 기할 계획이다.

이천시는 관·군 협력 체계를 기반으로 재해 취약 구간을 지속적으로 정비해 왔으며, 이번 사업을 통해 우기 대응 역량을 한층 강화하고 재해 예방 효과를 극대화할 계획이다.

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김경희 이천시장은 "우기 대비 선제적 정비를 통해 재해 위험 요인을 사전에 차단하는 것이 무엇보다 중요하다"며 "관·군 간 긴밀한 협력을 바탕으로 시민의 생명과 재산을 보호하는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

이천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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