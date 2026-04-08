해남문화예술회관 개관 24주년 기념 콘서트

전통·현대 넘나드는 고품격 무대 '무료 제공'

전남 해남군은 해남문화예술회관 개관 24주년을 기념해 오는 30일 오후 7시 해남문화예술회관 대공연장에서 '봄날의 가락' 콘서트를 개최한다고 8일 밝혔다.

이번 콘서트는 전통음악에 현대적 감각을 더해 대중의 큰 사랑을 받는 실력파 아티스트들이 대거 무대에 오른다. 한국대중음악상을 수상하며 독보적인 색깔로 활발한 활동을 이어가고 있는 '추다혜차지스'를 비롯해, KBS 국악대상 대상 수상 및 JTBC '풍류대장' 준우승으로 실력을 입증한 국립창극단 출신 소리꾼 '김준수'가 출연한다.

해남군은 해남문화예술회관 개관 24주년을 기념해 '봄날의 가락' 콘서트를 개최한다. 해남군 제공 AD 원본보기 아이콘

또 '풍류대장' 우승 이후 방송과 공연을 넘나들며 대중적 인기를 구가하고 있는 서도밴드의 보컬 '서도'가 가세해 완성도 높은 무대를 선사할 예정이다.

해남군은 전통과 현대가 어우러진 이번 다채로운 무대가 지역민들에게 수준 높은 문화예술 향유 기회를 제공할 것으로 기대하고 있다. 공연 관람을 희망하는 군민은 오는 15일 오전 10시부터 해남문화예술회관 홈페이지 예매 사이트 및 전화로 예매할 수 있다. 관람료는 전액 무료이며, 1인당 최대 2매까지 예매할 수 있다.

예매한 입장권은 공연 당일 오후 5시 30분부터 현장에서 배부된다. 공연 시작 10분 전까지 티켓을 수령하지 않을 경우 자동 취소되며, 취소된 티켓은 현장에서 대기자에게 선착순으로 배부될 예정이다. 원활한 공연 진행을 위해 공연 10분 전까지 입장을 마쳐야 하며, 공연 중 객석 내 사진 촬영 및 음식물 반입은 엄격히 금지된다.

AD

해남군 관계자는 "개관 24주년을 기념해 마련한 이번 공연이 군민들에게 전통과 현대가 어우러진 품격 있는 문화예술 향유의 기회가 되길 바란다"며 "앞으로도 다양한 장르의 수준 높은 공연을 지속해서 선보여 군민들의 문화 복지 증진에 힘쓰겠다"고 말했다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>