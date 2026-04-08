"美 IRI, 한국 보수 정당 대표 초청 최초"

장동혁 국민의힘 대표가 미국 공화당 계열 비영리단체 초청으로 이달 중순 미국을 방문한다. 이 단체가 한국 보수정당 대표를 공식 초청한 것은 이번이 처음이다. 장 대표는 방미 기간 미 공화당 인사들과 면담을 갖고 한미동맹의 중요성을 강조할 예정이다.

8일 국민의힘에 따르면 장 대표는 오는 14일부터 16일까지 2박 4일 일정으로 워싱턴 D.C.를 방문한다.

이번 방미는 미 공화당 출신 인사들이 주도하는 국제공화연구소(IRI) 초청으로 이뤄졌다. IRI는 미국 공화당 계열 인사들이 주도하는 민주주의·선거 지원 국제 비영리기관이다. 장 대표는 IRI가 주최한 행사에서 한반도 정세를 주제로 연설하고, 한미동맹의 중요성을 재차 강조할 예정이다.

장동혁 국민의힘 대표. 연합뉴스 제공 AD 원본보기 아이콘

박성훈 국민의힘 수석대변인은 "한미동맹의 가치와 중요성을 강조하는 동시에 양국 보수 정당 간 전략적 정책 공유와 공감대를 기반으로 국제 네트워크 구축을 하는 계기가 될 것"이라고 말했다.

이어 "트럼프 행정부 들어 일부 제기되는 우리 정부의 잘못된 대북(對北)관과 외교문제를 논의하고 공유하는 자리가 될 것"이라며 "국익을 최우선으로 하는 야당 외교의 전형을 보여주겠다"고 덧붙였다.

아울러 미 연방의회 내 지한파 모임인 '코리아 코커스' 소속 의원들과의 면담도 추진 중이다. 면담 대상에는 조 윌슨, 마이크 켈리 하원의원 등이 포함된 것으로 알려졌다.

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이번 일정에는 장 대표 특보단장인 김대식 의원과 당내 '미국통'으로 꼽히는 조정훈 의원도 동행한다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr

이성민 기자 minute@asiae.co.kr



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