고도 10km 이상서 정찰 업무 수행

내년 초 공군에 인도…실전 투입 계획

대한항공 대한항공 close 증권정보 003490 KOSPI 현재가 24,950 전일대비 1,850 등락률 +8.01% 거래량 2,838,015 전일가 23,100 2026.04.08 15:30 기준 관련기사 이란전쟁에 항공·여행주 ‘직격탄’…실적 추정치 줄하향 대한항공, '공항 미리보기' 서비스 국내 공항 10곳으로 확대 숨죽인 MBK, 달리는 한앤컴퍼니…투자회수 '랠리' 전 종목 시세 보기 이 국내 최초 전략급 무인항공기 '중고도 정찰용 무인항공기(MUAV)' 양산에 참여해 군의 전투력 강화와 K-방산의 글로벌 경쟁력 확보에 기여하고 있다.

대한항공은 8일 부산 강서구 대한항공 테크센터에서 'MUAV 양산 1호기 출고기념식'을 개최했다. 대한항공 AD 원본보기 아이콘

대한항공은 8일 부산 강서구 대한항공 테크센터에서 'MUAV 양산 1호기 출고기념식'을 개최했다고 밝혔다. 방위사업청이 주관하고 대한항공과 LIG 디펜스&에어로스페이스(D&A)·한화시스템 공동 주최로 열린 출고식은 합동참모본부, 공군, 육군, 국방과학연구소, 국방기술품질원 등 민·관·군 주요 관계자 300여명이 참석한 가운데 진행됐다.

행사에서는 MUAV 양산 1호기 실물이 공개됐으며, 경과보고와 체계 설명, 전시 장비를 둘러보는 순서로 이어졌다. 1호기는 길이 13m, 폭 26m에 1200마력 터보프롭 엔진을 장착했다. 고도 10km 이상 상공을 날며 지상의 목표물을 정찰할 수 있다. MUAV가 실전에 배치되면, 적 전략 표적의 영상정보를 실시간으로 확인할 수 있어 신속한 작전지휘 능력이 확보될 것으로 기대된다.

대한항공은 1호기 체계개발을 담당하며 독보적인 무인기 체계 종합 역량을 다시 한번 입증했다. 대한항공은 이번 사업에서 국내 방산 기업들이 개발한 주요 구성품들을 완벽하게 통합, 지상통제체계와 데이터링크, 최첨단 탐지 센서, 항공전자 장비 등 수많은 하위 시스템을 하나의 유기적인 생명체처럼 결합하며 효율적인 통합 운용 체계를 구축했다.

대한항공은 8일 부산 강서구 대한항공 테크센터에서 'MUAV 양산 1호기 출고기념식'을 개최했다. 대한항공 원본보기 아이콘

대한항공은 2월 MUAV 비행체 통합 및 도장 등 생산을 완료하고, 지난달부터 본격적인 비행체 시험에 착수했다. 올 7월 운용부대에서 체계장비 통합시험과 비행시험을 실시할 예정이다. 모든 검증이 완료되면, 해당 무인기는 내년 초 공군에 인도돼 본격적인 실전 감시정찰 임무에 투입될 계획이다.

AD

대한항공 관계자는 "성공적인 사업 수행을 위해 방위사업청, 공군, 국방과학연구소 등과 긴밀히 협력해 나갈 방침"이라며 "MUAV 체계 종합 업체로서 공군의 전력화 일정 준수를 위해 최선을 다하겠다"고 했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>