무안광주고속도로 역주행 충돌…진입로 착각한 70대

마주 오던 승용차와 정면 충돌

운전자 경상 입고 병원 이송돼

전남 무안의 한 고속도로에서 70대 운전자가 진입로를 착각해 역주행하다 마주 오던 차량과 충돌하는 사고가 발생했다.

8일 전남 무안경찰서 등에 따르면 이날 오전 11시 9분께 무안군 망운면 무안광주고속도로 0.2㎞ 지점에서 A씨(71)가 몰던 승용차가 역주행 중 정상 주행하던 승용차와 정면충돌했다.

이 사고로 A씨가 경상을 입고 출동한 소방 당국에 의해 인근 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있다.

조사 결과 인근에서 펜션을 관리하는 A씨는 무안국제공항에서 나온 뒤 우회전해 고속도로로 진입해야 했으나, 이를 착각하고 좌회전해 약 200m가량을 역주행한 것으로 드러났다.

사고 당시 A씨를 포함한 운전자 모두 음주 상태이거나 무면허 운전은 아닌 것으로 확인됐다.

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경찰은 A씨가 고속도로 진출입로를 오인해 사고를 낸 것으로 보고 블랙박스 영상 등을 토대로 정확한 경위를 조사하고 있다.

호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr



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