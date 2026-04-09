2주 휴전에 한숨 돌렸지만…증시 최대 변수는 '3고(高)' 현상 [1분 브리프]

[한 눈에 읽기]

①[마켓]증시 최대 변수된 '3고(高)' 현상…"전쟁 여파로 글로벌 투자 환경 변화"

②[원자재]OPEC 원유생산량 급감…이라크서 감소폭 가장 커

③[방산]K-방산, 중남미 공략 속도…방산 수출액 200달러 달성 전망

MARKET INDEX : Year to date

TOP 3 NEWS

■ [실전재테크]고유가·고금리·고환율 '3고(高)'…증시 최대 변수로 ○국제유가 오르면 경제성장률 뒷걸음질 우려

○고금리·고환율 이어지면 증시 부담 커져

○ "당분간 3고 현상 쉽게 해소되지 않을 수도"

■ 이란 전쟁에…OPEC 원유생산량 40년만에 최대폭 급감 ○OPEC 회원국, 3월 원유 생산량 일평균 2200만배럴

○하루 756만배럴 감소…제1차 오일쇼크 당시 감소폭 넘어

○이라크·사우디·UAE에서 생산량 큰 폭 감소

■ K-방산, 중남미 공략 속도전…칠레 'FIDAE' 최대 규모 한국관 출격 ○수출 154억달러, 올해 200억달러 기대

○韓 31개사 참여…민관 '원팀' 총출동

○페루·칠레·콜롬비아 협력 확대

돈이 되는 法

■ 쓸만한 방 없소? 로펌들 공간 전쟁 ○로펌 업계, 인력 증가 속 사무실 부족 심화

○강남·강북 프라임 오피스 공실 거의 없어 확보 난항

○공간 재배치·스마트오피스 등 대응 전략 확대

☞기사보기: https://view.asiae.co.kr/article/2026040814474825951

■ 가짜 사이트, 얼굴 사진도 가짜…변호사 사칭 접수 작년 177건 ○변호사 사칭 사이트·계정 급증…피해 우려

○실제 변호사 신원 도용해 사기·2차 범죄까지

○전문가 "변협 등록 여부 꼭 확인하길"

☞기사보기: https://view.asiae.co.kr/article/2026040814413283804

■ 결혼식장 돌면서 친인척 등 사칭…축의금 절도범 징역 ○예식장서 축의금 가로채는 사칭 범죄 잇따라

○친인척·관계자 행세해 수백만원 절취

○법원, 반복·계획적 범행에 징역형 집행유예 선고

☞기사보기: https://view.asiae.co.kr/article/2026040814383257569

※ 아시아경제와 법률신문의 콘텐츠 제휴 코너인 '돈이 되는 法'은 매주 화·목요일자에 실립니다.

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