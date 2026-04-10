교육·연구 전 분야 협력 확대

서울시립대학교와 아주대학교가 교육·연구 분야 협력을 확대한다.

서울시립대는 아주대와 지난달 31일 경기 수원시 아주대 율곡관 COSS 회의실에서 학술교류 협정을 체결했다고 10일 밝혔다. 이번 협약은 급변하는 교육 환경과 글로벌 학문 생태계 변화에 능동적으로 대응하고 두 학교의 지속적인 협력 기반을 구축하기 위해 마련됐다. 서울시립대와 아주대는 교육 및 연구 분야 전반에 걸친 교류와 협력을 확대해 나간다는 계획이다.

서울시립대와 아주대는 지난달 31일 경기 수원시 아주대 율곡관 COSS 회의실에서 학술교류 협정을 체결했다. 서울시립대 AD 원본보기 아이콘

주요 협약 내용은 ▲교육·연구 인력 교류 ▲학생 교류 및 상호 학점 인정 ▲공동 연구 추진 및 학술회의 공동 개최 ▲학술자료·출판물 상호 교환 ▲학문 연구 지원을 위한 협력 등이다.

서울시립대와 아주대는 올해 여름 계절학기 수업부터 학생 교류와 학점 인정을 시행할 예정이다. 향후 공동 연구와 산·학 협력 등으로 협력 범위를 단계적으로 확대해 나갈 방침이다.

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원용걸 서울시립대 총장은 "2026년 여름 계절수업 학점 교류와 더불어 교육·연구 협력까지 단계적으로 확대할 계획"이라며 "미래 사회가 요구하는 창의적이고 융합적인 인재를 양성하고 세계로 도약하는 기반을 마련하는 데 있어서 두 학교가 힘을 합치길 기대한다"고 말했다.

박호수 기자 lake@asiae.co.kr



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