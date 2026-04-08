4대 2 완승…공수 균형 속 조직력 빛나

기장군민축구단이 홈경기에서 짜릿한 승리를 거두며 시즌 첫 승을 신고했다.

기장군은 기장군민축구단이 지난 4월 4일 월드컵빌리지에서 열린 K4리그 홈경기에서 서산FC를 상대로 4대 2 승리를 거뒀다고 8일 전했다.

이날 경기는 많은 군민과 축구팬들의 응원 속에서 펼쳐졌으며, 기장군민축구단은 경기 초반부터 공격적인 전개와 조직적인 플레이로 흐름을 주도했다. 전반 11분 김동현 선수의 선제골을 시작으로 전반 29분 상대 자책골, 전반 43분 김준수 선수의 추가 득점이 이어지며 일찌감치 승기를 잡았다.

후반에도 기세는 꺾이지 않았다. 경기 종료 직전 김지호 선수가 쐐기골을 터뜨리며 4대 2 승리를 완성했다.

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이번 경기는 지역 인재 중심으로 구성된 선수단의 조직력과 경기력이 한층 완성도를 높여가고 있음을 보여줬다는 평가다. 특히 공격과 수비의 균형 잡힌 운영이 돋보이며 향후 리그 일정에 대한 기대감을 키웠다.

분위기를 끌어올린 기장군민축구단은 오는 4월 11일 진주시민축구단과의 원정경기에 나서 상승세를 이어갈 계획이다.

기장군민축구단이 시즌 첫 승을 거두고 기념촬영을 하고 있다. AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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