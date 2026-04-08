삼겹살서 오도독뼈 나오자 격분…아내 1시간 '엎드려뻗쳐' 시킨 40대 남편 구속

과거 3차례 가정 폭력 전적도

삼겹살에 오도독뼈가 들어있다는 이유로 아내를 폭행하는 등 가혹 행위를 일삼은 40대 남편이 구속됐다.

8일 연합뉴스에 따르면 충북 음성경찰서는 이날 폭행·강요·가정폭력처벌법 위반 혐의로 A씨를 구속했다. A씨는 지난해부터 지난달까지 음성군 소재 자택에서 아내 B씨를 상습 폭행한 혐의를 받고 있다. A씨는 B씨의 표정이 좋지 않다는 등의 이유로 폭력을 행사해온 것으로 드러났다.

특히 A씨는 지난달 19일 삼겹살에서 오도독뼈가 나왔다는 이유로 B씨를 폭행하고, "집 밖으로 내쫓겠다"며 1시간 동안 엎드려뻗쳐를 시키기도 했다.

A씨는 아내에 대한 100m 이내 접근 금지 및 연락 금지 등의 임시 조치 결정을 받았음에도 아내에게 수백차례 연락한 것으로 파악됐다. 또 임시 보호시설로 분리 조처된 아내의 소재를 찾기 위해 "아내가 사라졌다"고 허위 신고한 것으로도 조사됐다.

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경찰은 A씨가 과거에도 3차례 가정폭력을 저지른 전력이 있는 점, 아내를 정신적으로 지배(가스라이팅)해 경찰 수사를 무마하려고 시도한 점 등을 고려해 구속영장을 신청한 것으로 알려졌다. 다만 현재 A씨는 혐의를 전면 부인하는 것으로 알려졌다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr



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