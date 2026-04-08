항암치료 탈모 환자 최대 70만원 지원

기장군이 항암치료로 탈모를 겪는 암환자의 심리적 부담을 덜기 위해 실질적인 지원에 나선다.

기장군은 올해부터 '암환자 가발구입비 지원사업'을 시행한다고 8일 전했다. 이번 사업은 항암치료 과정에서 나타나는 탈모로 인해 환자들이 겪는 심리적 위축을 완화하고 치료 의지를 높이기 위해 마련됐다.

그동안 소아 암환자의 경우 의료비 지원을 통해 가발 구입비 지원이 가능했지만, 성인 암환자는 별도 지원이 없어 사각지대가 존재해 왔다. 이에 군은 군의회 발의를 통해 관련 조례를 제정하고 지역 실정에 맞는 지원책을 마련했다.

지원 대상은 신청일 기준 1년 이상 기장군에 주민등록을 두고 실제 거주 중인 암환자 가운데 항암치료로 탈모가 발생한 경우다. 가발 구입비는 1인 1회에 한해 최대 70만 원까지 지원된다. 다만 다른 법령이나 조례에 따라 동일한 지원을 받은 경우에는 제외된다.

신청을 원하는 대상자는 항암치료로 인한 탈모로 가발 착용이 필요하다는 내용이 포함된 1년 이내 의사소견서와 가발 구입 영수증, 통장 사본 등을 준비해 기장군보건소를 방문하면 된다.

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군 관계자는 "항암치료 과정에서의 외모 변화는 환자에게 큰 심리적 부담이 될 수 있다"며 "이번 지원이 자존감 회복과 치료 의지 강화에 도움이 되기를 기대한다"고 말했다.

기장군은 군민이 체감할 수 있는 다양한 건강 정책을 지속적으로 발굴해 일상 속 건강한 생활 환경을 조성해 나갈 계획이다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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